日期:3月19日，CBA半決賽今晚結束了第五場比賽，遼寧隊主場103-111不敵新疆，總比分1-4被對手淘汰出局。賽后，後衛趙繼偉難以控制情緒，退場時低頭啜泣。

面對著兩旁球迷給他送上的鼓勵，趙繼偉始終默不作聲。他撩起自己的球衣，擋住自己面部。但細心的球迷還是看到了他臉上糾結與不甘的表情。而淚水也早已與汗水混在一起，打濕了球衣。

趙繼偉就這樣一路低頭走向更衣室，無論是相熟記者還是工作人員都沒能叫住他，他也在刻意迴避緊跟著他的鏡頭。對於這位年輕的國手後衛來說，這個賽季，無疑留給了他很大的遺憾。

在今晚的比賽中，趙繼偉拿下了16分12助攻。他與隊友一起戰鬥到了最後一刻，但是缺少4名主將的他們最終還是沒能抵抗到最後。若非連續遭遇傷病，他們或許能在本賽季走的更遠，可現在，他們只能著手去準備下一賽季了。而看到趙繼偉淚灑賽場，我們也有理由相信，明年，一個更強的他會與遼寧隊一起重新來過。

（名人糖）