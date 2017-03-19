日期:3月19日，CBA半決賽廣東德比戰，距離比賽結束還有幾分鐘，易建聯在底線接球，他先是一步輕鬆過掉李慕豪，面對沈梓捷的防守他毫不遲疑的選擇起跳扣籃，當籃球最終卡在了籃脖子上的時候，易建聯卻露出了笑容，這一戰贏得太輕鬆了，而且，4年了，廣東男籃終於再次回到總決賽了。

上一次打總決賽還是12-13賽季，當時廣東陣中的小外援就是現在的唐納德-斯隆，面對山東男籃他們打得十分輕鬆，4-0橫掃了對手，當時球隊裏面朱芳雨、王仕鵬等好手還正值當打之年，也正是因為國內球員的發揮讓當時的斯隆表現沒有現在這麼全面，短短4年間廣東隊賬面上的人好像變動不大，但所有的球迷都知道，他們經歷了一個輪迴。那時的易建聯四戰場均20分。

13-14賽季，廣東隊在半決賽沉戟，馬布里率領的北京隊彷彿是廣東隊的剋星一般，前三戰兩隊相遇北京隊贏廣東沒有一場超過5分的，在廣東扳回一城之後北京隊最終淘汰了廣東男籃，問鼎總冠軍。易建聯在那個系列賽強勢崛起，場均25.8分。

14-15賽季廣東隊還是被北京男籃淘汰，沒有一支球隊在那個時候可以阻止馬布里，但有人可以在北京男籃的內線翻江倒海，易建聯在那個系列賽中場均已經達到了30分。

上賽季的廣東男籃是被遼寧隊淘汰的，因為大外援迪奧古越打越偏外，小外援卡特也不給力，廣東男籃最終輸掉了半決賽。這輪比賽易建聯場均26分。

隨著年輕隊員的崛起，斯隆的回歸，布澤爾的發揮，本賽季的廣東男籃除了易建聯好像也就沒怎麼上場的董瀚麟沒變了。時間像流水，流水帶走了光陰的故事，昔日朝氣蓬勃的易建聯已經變成國內當之無愧的一哥，他變得成熟，變得強壯，變得專注。改變之後的易建聯將要面對好手如雲的新疆隊。

看到易建聯再次回到總決賽舞台，他成熟了，四年的時間改變的東西太多太多。不知在總決賽的舞台上能否再次看到易建聯給我們帶來的感動。

（漢堡）