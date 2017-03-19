日期:3月19日消息，2017年世界女子冰壺錦標賽在北京首都體育館繼續進行，由周妍、劉金莉、王芮和王冰玉組成的中國隊拼盡全力，但加賽局丟掉一分，以7比8遭捷克絕殺，三戰皆墨，排名墊底，而捷克隊則收穫三連勝，與加拿大、瑞士並列榜首。

中國女子冰壺隊是2008年世錦賽亞軍、2009年世錦賽冠軍，不過近幾年，球隊開始走下坡路，並沒有獲得去年世錦賽的參賽資格。本次比賽，中國隊派出了一壘周妍、二壘劉金莉、三壘王芮和四壘主將王冰玉的陣容，這支隊伍曾在今年的札幌亞冬會拿到冠軍，去年泛太平洋錦標賽，她們不敵韓國屈居亞軍。

循環賽中國隊已經結束兩場，她們以3比9輸給了索契冬奧會金牌得主加拿大隊，第二場以7比8遺憾輸給衛冕冠軍瑞士隊，未嘗勝績。此役，中國隊將迎戰捷克隊，後者一共參加過五次世錦賽，最好成績是2014年的第九名，其餘四屆有三次墊底。不過本次比賽捷克隊分別擊敗了丹麥和美國隊，已經取得兩連勝，此役中國隊不能有任何大意。

本場比賽，中國隊使用黃色冰壺，捷克隊使用紅色冰壺。首局比賽，中國隊率先後手擲壺，開局雙方的手感都有些緊，自身的失誤比較多，中國隊有得兩分的機會，只要將冰壺旋進大本營就可以，然而王冰玉第二壺沒有進營，中國隊只得到一分，第二局，捷克隊兩分牽制，王冰玉沒能打走對手營區的壓線壺，隨著一個漂亮的打甩，捷克隊收穫兩分，以2比1領先。

第三局比賽，中國隊後手擲壺，隊員們採取了邊區佔位戰術，周妍的布局、劉金莉的清障都不錯，王芮出現低級失誤，打走了自己的得分壺，實際上幫助對手完成了一次助攻，王冰玉極力彌補，但還是沒能拿到兩分，中國隊只得到一分，兩支隊伍戰成2比2平。

第四局比賽，中國隊先手擲壺，王冰玉雖然一度三分牽制，但捷克隊打出了漂亮的雙飛，關鍵時刻王冰玉雙飛失誤，捷克隊成功拿到兩分，以4比2領先。第五局比賽，輪到中國隊後手擲壺，王冰玉第一壺打甩成功，捷克隊雙飛失誤，王冰玉第二壺直接旋進大本營，形成得分壺，中國隊輕鬆拿到兩分，兩隊戰成4比4平。上半場，中國隊的平均擊打成功率為71%，而捷克隊為84%。

短暫休整后，開始下半場較量。第六局比賽，中國隊先手擲壺，隊員們下手果斷，成功限制住了捷克隊的進攻，雙方均不得分，捷克隊下一局繼續後手擲壺。第七局，王冰玉第二壺打甩非常漂亮，不過自己的黃壺沒有粘住紅壺，被捷克隊四壘第二壺打掉，對手還是收穫兩分，中國隊以4比6依然落後。

第八局比賽，中國隊後手擲壺，隊員們打得有些保守，邊區佔位的優勢並沒有發揮出來，王芮的傳擊效果不錯，不過捷克隊四壘下手果斷，破壞了中國隊的兩分牽制，結果王冰玉只拿到一分，中國隊將比分改寫為5比6。

第九局比賽，中國隊先手擲壺，王冰玉打甩、粘壺效果不錯，形成了兩分牽制，但還是沒能封死對手的線路，捷克隊四壘成功將紅壺旋入大本營，並且距離圓心更近，捷克隊成功拿到一分，以7比5領先。第十局，中國隊後手有驚無險拿到兩分，將比分追至7比7平。

加賽局，中國隊先手擲壺，雙方在大本營展開粘壺較量，雖然教練譚偉東現場指點，但中國隊還是沒能瓦解對手的進攻，捷克隊成功拿到一分，以8比7絕殺中國隊，豪取三連勝，而中國隊遭遇三連敗。

其他場次比賽中，韓國隊以7比4擊敗了義大利隊，收穫了本次比賽的首場勝利；蘇格蘭隊以10比7擊敗俄羅斯隊，衛冕冠軍瑞士隊以12比4完勝丹麥隊，保持不敗。本輪過後，加拿大、瑞士和捷克隊均為三戰全勝，並列首位，蘇格蘭和瑞典同為2勝1負並列第四位，中國隊與丹麥隊同為三戰皆墨，排名墊底。

根據賽程安排，日期:3月20日下午14點00，中國隊將迎戰循環賽第四個對手韓國隊。（Timy）