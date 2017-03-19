毫無疑問，高爾夫已經進入一個新的時代，達斯汀-約翰遜、羅里-麥克羅伊、喬丹-斯皮思和簡森-戴伊成為世界排名新的主宰。哪些又是歐巡賽上最頂級的球員呢？以下是歐巡賽官方評選出的30歲以下的30位歐巡賽最佳球員：

30 帕查拉-孔瓦邁（Phachara Khongwatmai）

年齡：17 國籍：泰國

世界排名：159 最高排名：125

也許他是這個列表中最年輕的球員，但來自泰國的孔瓦邁已經有了非常光鮮的高爾夫履歷。2013年，年僅14歲的他就因在家鄉泰國的一場比賽上奪冠而成為職業高壇歷史上最年輕的冠軍得主。2017年，他在歐巡賽上參加的第一場比賽——馬來西亞錦標賽上取得前10名。隨後，17歲的他又在澳大利亞的珀斯世界超級6洞賽上一路打到決賽，最終輸給布雷特-拉姆福德（Brett Rumford）。珀斯的比賽后，他成為進入世界排名前150的年齡第3小的球員。

29. 喬金-拉格爾格倫(Joakim Lagergren)

年齡：25 國籍：瑞典

世界排名：136 最高排名：119

拉格爾格倫只有1.75米高，體重不足63公斤，也許他是歐巡賽上最單薄的球員之一，但他6年的職業生涯卻已經五次奪冠，四次在歐巡三級賽北歐高爾夫聯賽（Nordic Golf League）上，一次在歐洲挑戰巡迴賽上。拉格爾格倫曾進入2017年卡達大師賽的加洞賽，還在2016年衝進了迪拜競賽的前50名。

28 李昊桐

年齡：21 國籍：中國

世界排名：146 最高排名：111

年僅21歲的李昊桐已經成為中國最頂級的球員。他在16歲轉為職業球員，2014年三次奪冠后成為中國美巡賽的獎金王。2015年，他在深圳國際賽的加洞賽上惜敗泰國球員奇拉德克-阿費巴拉特，但九個月後奪得了中國公開賽的冠軍。2016年，他在迪拜競賽上取得第23名，並很快與老虎-伍茲和賈斯汀-羅斯的同一家經紀公司簽約。

27 亞歷山大-耐普（Alexander Knappe）

年齡：27 國籍：德國

世界排名：139 最高排名：104

雖然只有27歲，但來自德國的耐普已經有了非常豐富的國際經驗。他在美國的德克薩斯基督教大學呆了一年，2011年轉為職業，先後在歐洲職業發展巡迴賽、陽光巡迴賽和歐洲挑戰賽打球。經過兩次奪冠，7次前3，11次前10的2016年後他獲得了歐巡賽參賽卡，並從世界排名前1000之外進入了前115。

26 哈羅德-瓦爾納三世（Harold Varner III）

年齡：26 國籍：美國

世界排名：133 最高排名：108

儘管身高只有1.75米，但瓦爾納三世在職業高球界卻以大炮手著稱，而且他也很喜歡大力擊球。2012年，瓦爾納三世成為第一位來自東卡羅萊納州立大學的年度最佳聯盟球員。去年在美巡賽的新賽季，瓦爾納三世7次進入前25名，還在歐巡賽上實現首冠，成為第二位在澳大利亞PGA錦標賽上奪冠的美國人。

25 迪倫-弗瑞特利（Dylan Frittelli）

年齡：26 國籍：南非

世界排名：131 最高排名：126

來自南非的弗瑞特利通過美國大學系統和歐洲挑戰巡迴賽進入了歐巡賽。2008年，他奪得了南非少年錦標賽的冠軍，後來到德克薩斯大學就讀，並與喬丹-斯皮思一起打球，2012年為德克薩斯大學贏得NCAA錦標賽冠軍取得關鍵性的勝利。轉為職業球員不久后，弗瑞特利在2013年歐洲挑戰巡迴賽的克恩滕高爾夫公開賽上奪冠。2016年，26歲的弗瑞特利在歐巡次級賽上參加了18場比賽9次進入前10名，包括贏得勞力士杯（Rolex Trophy），並因此而獲得歐巡賽的參賽卡。

24 安德魯-喬斯頓（Andrew Johnston）

年齡：28 國籍：英格蘭

世界排名：101 最高排名：74

高球圈兒的大多數人都知道他的綽號「牛肉」，但喬斯頓過去三年在歐巡賽上一直都很努力。喬斯頓2012年加入歐巡賽，但隨後的兩年又回到了歐洲挑戰巡迴賽。2014年兩次奪冠后還奪得歐洲挑戰賽阿曼之路（Road to Oman）積分賽的冠軍，並因此而重回歐巡賽。2016年，他在西班牙公開賽上實現歐巡賽首冠，隨後又在英國公開賽上取得前10名的成績。喬斯頓因令人印象深刻的力量和鐵杆而受到球迷們的喜愛。

23 亞歷山大-列維（Alexander Levy）

年齡：26 國籍：法國

世界排名：100 最高排名：49

法國人列維是歐巡賽上最讓人興奮的年輕球員之一。18歲的時候，他就奪得了法國業餘錦標賽的冠軍，並在2014年中國公開賽、葡萄牙大師賽和2016年問鼎歐洲公開賽后成為第一位3次在歐巡賽上奪冠的法國人。與保羅-勞列（Paul Lawrie）一樣，列維也是曾在歐巡賽的比賽上36洞、54洞、72洞后均領先並奪冠。2014年，列維在因雨而縮短為36洞的葡萄牙大師賽上奪冠時，18次保帕，18次抓鳥。

22 大衛-利普斯基（David Lipsky）

年齡：28 國籍：美國

世界排名：102 最高排名：101

2011年，利普斯基畢業於美國西北大學。轉為職業球員后，他就奪得了亞巡賽資格學校比賽的冠軍。接下來的一年，他實現了職業首冠。兩年後，他在歐洲大師賽上實現歐巡賽首冠。2014年，他還奪得了亞巡賽獎金王。自從去年8月以來，利普斯基6次取得前6名的成績，包括馬來西亞錦標賽的第2名。他非常努力，球技各方面都很好，在歐巡賽的三個賽季以來上果嶺率都能達到65%以上，平均推桿都少於30。

21 維克多-杜比松（Victor Dubuisson）

年齡：26 國籍：法國

世界排名：99 最高排名：15

杜比松是歐巡賽上最有魅力的球員之一，他在2009年奪得歐洲業餘錦標賽的冠軍后在來年成為世界業餘排名最高的球員。憑藉果嶺周圍超好的球感，他兩次奪得土耳其公開賽的冠軍，並在2014年世錦賽-比洞賽的加洞賽第5洞輸給簡森-戴伊。24歲時，他成為歐洲萊德杯隊的中堅力量，3次下場贏得2.5分。今年26歲的他已經11次在歐巡賽上取得前3名的成績，賺到了800多萬歐元的獎金。

20 喬丹-史密斯（Jordan Smith）

年齡：24 國籍：南非

世界排名：95 最高排名：90

如果這個榜單是在12月前出爐，那史密斯的名字應該不會出現。24歲的他在2016年奪得歐洲挑戰巡迴賽阿曼之路（Road to Oman）的冠軍，並以同樣的好狀態開始歐巡賽。在歐巡賽參加的第3場比賽——南非公開賽上，他就與羅里-麥克羅伊在最後一組出發，最終以一桿之差沒能進入加洞賽。這位2013年沃克杯隊的隊員目前已經進入世界排名前100，而去年4月時還在世界排名前600之外。

19 迪恩-伯梅斯特（Dean Burmester）

年齡：27 國籍：南非

世界排名：97 最高排名：86

伯梅斯特在2017年的茨瓦內公開賽（Tshwane Open）上實現了個人職業生涯的首個歐巡冠軍。之前的三年，他6次在陽光巡迴賽上奪冠，對於他來說，實現歐巡賽首冠只是時間的問題。27歲的伯梅斯特以315碼的成績領軍2016年歐巡賽的平均發球距離。自從2015年初以來，他共10次取得前10名的成績，包括3個前10名。

18 大衛-林默斯（David Lingmerth）

年齡：29 國籍：瑞典

世界排名：88 最高排名：35

瑞典球員林默斯是2015年12月加入歐巡賽的，他的新賽季共6次進入前25名。29歲的他主要在美國打球，2015年奪得了美巡紀念高球賽的冠軍，並在那一年英國公開賽首輪時在聖安德魯斯老球場前九洞交出29桿。

17 奇拉德克-阿費巴拉特（Kiradech Aphibarnrat）

年齡：27 國籍：泰國

世界排名：82 最高排名：37

泰國球員阿費巴拉特曾連續兩年奪得世界青少年高爾地錦標賽的冠軍，職業生涯也一樣發揮著他過人的天賦。在馬來西亞、深圳和和蘇格蘭分別奪冠后，阿費巴拉特成為3次在歐巡賽上奪冠的最年輕的亞洲球員，他的世界排名最高時曾進入前40。

16 托比約-奧利森（Thorbjorn Olesen）

年齡：27 國籍：丹麥

世界排名：80 最高排名：33

奧利森是過去三年每年都在歐巡賽上奪冠的五名球員之一，而且他是4次在歐巡賽上奪冠的最年輕的丹麥球員。2016年，他以領先3桿奪得土耳其公開賽的冠軍，還在2013年首次參加大師賽就取得第6名的好成績。別忘了去年底的世界杯，他與索倫-克爾森搭檔勇奪冠軍。

15 阿尼班-拉西里（Anirban Lahiri）

年齡：29 國籍：印度

世界排名：77 最高排名：33

在轉為職業球員的十年時間里，拉西里在世界範圍內18次奪冠，而且都是在30歲生日之前。拉西里已經通過2014年的資格學校獲得了歐巡賽的參賽卡，並在2015年參加的前4場比賽上兩次奪冠，繼而在呼嘯峽舉行的PGA錦標賽上取得前5名，因此成為首位在大滿貫賽上進入前5名的印度球員。

14 布蘭登-斯通（Brandon Stone）

年齡：23 國籍：南非

世界排名：74 最高排名：67

很多人都看好斯通會成為偉大的球員，他最近幾個月的表現尤其好。在德克薩斯大學的第一年，斯通就3次奪冠。他通過挑戰巡迴賽獲得了歐巡賽的參賽卡，加入歐巡賽后，他已經兩次奪冠，最近一次是去年12月以領先7桿奪得登喜路林克斯錦標賽的冠軍。

13 肖恩-勞瑞（Shane Lowry）

年齡：29

世界排名：57 最高排名：17

2009年，勞瑞以業餘身份在愛爾蘭公開賽上奪冠。隨後的一周，他轉為職業球員。2012年，他奪得葡萄牙大師賽的冠軍。2015年，他奪得世錦賽-普利司通邀請賽的冠軍。29歲的勞瑞過去三年每年都取得一個大滿貫賽前10的成績，包括2016年美國公開賽的第2名。

12 克里斯-伍德（Chris Wood）

年齡：29 國籍：英格蘭

世界排名：55 最高排名：22

伍德因以業餘身份在2008年的英國公開賽上進入前5名而聞名。在那之後不久，他轉為職業球員，並在2009年的英國公開賽上取得第3名的成績。此後，他在歐巡賽上3次奪冠，包括去年的旗艦大賽歐洲PGA錦標賽。從2014年到2016年，伍德18次在歐巡賽上進入前10名，去年9月首次進入歐洲萊德杯隊。

11 安秉勛（Byeong Hun An）

年齡：25 國籍：韓國

世界排名：48 最高排名：24

2009年，安秉勛以17歲的年紀成為最年輕的美國業餘錦標賽冠軍，自那之後他一直在進步。2015年，這位中國與韓國混血兒以領先6桿奪得歐洲PGA錦標賽的冠軍，並在4場決賽系列賽上3次取得前5名，因此而斬獲年度新球員大獎。25歲的安秉勛職業生涯已經29次取得前10名的成績。

10 王情訓（Jeunghun Wang）

年齡：21 國籍：韓國

世界排名：45 最高排名：39

身材不高，但高爾夫天賦很高，2016年歐巡賽年度最佳新球員的獲得者王情訓是世界排名前100里最年輕的球員。今年一月，他在卡達大師賽上奪冠，並成為繼老虎-伍茲之後最快在歐巡賽上奪得3個冠軍的球員，他共參加了29場比賽就3次奪冠。

9 湯米-弗利特伍德（Tommy Fleetwood）

年齡：26 國籍：英格蘭

世界排名：35 最高排名：33

弗利特伍德在英格蘭的業餘生涯很成功，2010年轉為職業，2011年在挑戰巡迴賽上奪冠，2013年在尊尼獲加錦標賽上實現歐巡賽首冠。2016年，他有連續28輪的成績是平標準桿或更好。年初，他在阿布扎比滙豐錦標賽上奪冠。世錦賽-墨西哥錦標賽最後一輪的66桿，又助弗利特伍德取得第2名的好成績，並首次進入世界排名前50。

8 馬修-菲茨帕特里克（Matthew Fitzpatrick）

年齡：22 國籍：英格蘭

世界排名：30 最高排名：29

從業餘到職業，菲茨帕特里克總是能在大型的比賽上奪冠。2013年，他奪得了美國業餘錦標賽的冠軍。22歲的他在歐巡賽的前兩年已經3次奪冠，包括年終總決賽DP世界巡迴錦標賽。去年，他在奧古斯塔的最後一輪打出66桿，首次在大師賽上進入前10名。

7 湯瑪斯-彼特斯（Thomas Pieters）

年齡：25 國籍：比利時

世界排名：29 最高排名：24

彼特斯每一年在歐巡賽上都有進步。2012年，他在美國奪得NCAA錦標賽的冠軍，2013年轉為職業球員，2015年兩次奪冠，2016年一次奪冠，但首次參加了萊德杯，併為歐洲隊收穫4分。三月，他成為第一位進入世界排名前30的比利時球員。

6 瓊-拉姆（Jon Rahm）

年齡：22 國籍：西班牙

世界排名：26 最高排名：21

拉姆是這個榜單上最近一位加入歐巡賽的球員，他在世錦賽-墨西哥錦標賽前加入歐巡賽時就明確了自己的目標是進入萊德杯隊，隨後他在墨西哥錦標賽上取得前5名的好成績。拉姆曾佔據世界業餘排名第一的位置60周的時間，2016年末轉為職業球員。在自己參加的首場美巡賽比賽上，拉姆的成績是第3名，自那之後他還9次取得前25名的成績，包括一月在多利松奪冠。去年年初時，拉姆還在世界排名前500之外，現在他已經進入前25，而且有望繼續提升自己的名次。

5 布蘭登-格雷斯（Branden Grace）

年齡：28 國籍：南非

世界排名：19 最高排名：10

格雷斯因2012年4次在歐巡賽上奪冠而成名。在那之後，他一直努力重現那時的好狀態，過去兩年他又奪得了3個冠軍，而且在過去參加的8場大滿貫賽上，他4次進入前10名。

4 泰瑞爾-哈頓（Tyrrell Hatton）

年齡：25 國籍：英格蘭

世界排名：16 最高排名：13

哈頓能排到第4位是因為最近幾個月的表現。過去12個月，哈頓在英國公開賽打入前五，在PGA錦標賽打進前十，在登喜路林克斯錦標賽上實現了歐巡賽首冠，還追平了聖安德魯斯老球場的紀錄，從世界排名前100之外躋身前20。

3 丹尼-威利特（Danny Willett）

年齡：29 國籍：英格蘭

世界排名：14 最高排名：9

很多人認識威利特是從大師賽開始的，但29歲的他在歐巡賽上的九年遠不止一件綠夾克可以定義的。來自約克郡的他5次在歐巡賽上奪冠，51次取得前10名，2016年更是成為第二位連續兩年在迪拜競賽上取得亞軍成績的球員。

2 帕特里克-瑞德（Patrick Reed）

年齡：26 國籍：美國

世界排名：12 最高排名：7

瑞德在萊德杯的單人對抗賽上擊敗了麥克羅伊，但他在這個榜單上居於第2位。美國人5次奪冠，包括一個世錦賽，自從2015年1月以來他一直保持在世界排名前20。在歐巡賽的首個完整賽季，瑞德參加了12場比賽均進入了前30名，還在3場決賽系列賽上都取得前10名的成績。

1 羅里-麥克羅伊（Rory Mcilroy）

年齡：27 國籍：北愛爾蘭

世界排名：3 最高排名：1

毫不意外，麥克羅伊是30歲以下的球員中最出眾的。他在歐巡賽上的奪冠次數（13）比其他20多歲的球員都多，而且他的大滿貫賽冠軍數（4）也比1975年之後出生的其他任何球員都多。目前為止，小麥在世界範圍內共41次取得前10名的成績，11次在世界範圍內奪冠。自從2014年奪得英國公開賽的冠軍以來，麥克羅伊每一周都在世界排名前5之列。

（Colleen）