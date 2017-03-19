最感人的一幕：賽后新疆遼寧球員擁抱致敬北京新浪網 (2017-03-19 22:23)
賽后兩隊球員相互擁抱致敬
當2016-2017賽季遼寧和新疆半決賽的系列賽最終塵埃落定，新疆以4-1擊敗遼寧挺進總決賽后，剛剛還在場上拼的人仰馬翻的遼寧和新疆球員在和各自的隊友擁抱后，一起來到場地中央，互相握手，以及擁抱致敬。這個溫情的場面感動了不少在場的球迷。
周琦率先來到了遼寧球員的這邊，先是和楊鳴還有趙繼偉和劉志軒互相擊掌，撞胸致意，隨後周琦和韓德君久久擁抱在了一起，周琦還用一隻長胳膊調皮的勾住了大韓的脖子，和他耳語著什麼。這兩名內線球員都在這個系列賽中打出了非常高水平的發揮，兩人的擁抱確實有英雄惜英雄的意思。
而韓德君在擁抱周琦之後，也和布萊切親熱的抱在了一起。布萊切身後的亞當斯也依次和遼寧的球員們握手質疑，當他碰到今天因傷未能出戰的郭艾倫時，兩人聊了不少時間，最後亞當斯拍拍郭艾倫的肩膀，對他進行了鼓勵和安慰。
兩隊的外援之間都互相非常的熟悉並且有著不錯的關係，而國內球員更是因為經常參加國字型大小球員的集訓，每年都會長時間的相處，也有著很融洽的關係。當他們在比賽中各為其主時，他們會暫時拋去這份友誼互相拼的「刺刀見紅」，但是當比賽結束，「敵對」關係告一段落後，無論此前場上發生過什麼，他們還是會回到好朋友的關係。
這樣的鼓勵，安慰和致意還有惺惺相惜的溫馨場面，是CBA的比賽中一直所追求，所需要的積極能量，也希望這樣的場景能越來越多的出現在未來的CBA比賽中。（Eric）
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