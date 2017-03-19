日期:3月19日，新疆男籃在今日的CBA半決賽中客場111-103戰勝遼寧，總比分4-1淘汰對手。賽后，新疆內線周琦在發佈會中透露，他將在本賽季結束後代表遼寧征戰全運會籃球賽事。

在青年隊時期，周琦就效力遼寧青年隊，與趙繼偉等遼寧球員做了多年隊友。而他也代表遼寧青年隊征戰了上一屆全運會比賽，並幫助球隊奪得冠軍。

不過，在加盟新疆后，一度有消息稱，周琦的關係已經脫離了遼寧體育局，此後他再無義務提遼寧隊征戰全運會比賽。雖然目前這一說法的真實性尚未核實，但至少周琦本人表明了他的態度——他會代表遼寧隊參加全運比賽。

（名人糖）