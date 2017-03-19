大專籃球聯賽 健行文化稱王封后中央社 (2017-03-19 22:14)
（中央社記者李晉緯台北19日電）大專籃球聯賽最終戰今天進行，健行克服上半場落後12分的劣勢，以80比72逆轉擊敗台師大稱王；文化則在一路領先的情況下，以94比58輕取北市大封后。
105學年大專籃球聯賽（UBA）今天在新莊體育館進行，女子組冠軍由文化大學出戰北市大學，男子組冠軍由健行科大對上台灣師大。
健行隊史首度殺進UBA冠軍戰，但首節一路落後，一度落後台師大達15分，上半場也落後台師大12分。
即便半場落後達兩位數，健行靠第3節的嚴守猛攻，拉出24比9的攻勢，成功扭轉戰情，末節健行也始終維持5分左右的領先優勢，終場便以80比72擊敗台師大，搶下本次賽事男子組冠軍。
文化、北市大之戰，有「小國泰」之稱的文化，開賽就拉開比分，最終輕鬆以94比58擊敗北市大，拿下本次賽事女子組冠軍。1060319
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