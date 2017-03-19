美6:3勝多明尼加晉級4強 22號對決日本公視 (2017-03-19 00:00)
連續兩場比賽，美國隊開局都遭到對手打線強力挑戰，在這場輸球就淘汰的比賽，多明尼加第一局就靠著兩支安打，加上對方守備失誤先得兩分。
落後的美國，三局上半開始發動反攻，Christian Yelich的長打，送回美國隊的追平分；來到第四局，怪力男Giancarlo Stanton表示，要得分這樣最快。
這是一發轟上第三層看台的超大號全壘打，Stanton的兩分砲，幫助美國以4比2超前比數；雖然七局下半，多明尼加打者也想如法炮製，但還得先問中外野手Adam Jones答不答應。
Jones上演七星級的美技，沒收一支全壘打，讓打擊的Manny Machado，也只能脫帽向這位同屬金鶯隊的前輩來致意；逃得了初一，躲不過十五，Robinson Cano這一棒將比數追到3比4，只剩1分差。
只是多明尼加接替上場的投手，在八局上半還丟掉兩分，最後衛冕軍多明尼加就以3比6輸球，沒能挺進四強；而獲勝的美國，將在四強賽遭遇六連勝的日本。
記者 鄭惟仁 報導
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