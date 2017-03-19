日期:3月19日19時30分（義大利當地時間12時30分），意甲第29輪開始1場較量，那不勒斯客場3比2險勝恩波利。因西涅連續2輪梅開二度，梅爾滕斯打進1球並射失點球。卡杜里和馬卡羅內下半時連追2球。

薩里率隊回訪老東家，對陣他的前助手馬爾圖謝洛。為了備戰尤文，再吃黃牌就將停賽的庫利巴利輪休，基里凱什頂替出場。恩波利此前意甲5連敗，本賽季總共打進15球，還不及梅爾滕斯進球數。開場6分鐘，梅爾滕斯右肋禁區邊緣搶斷倒地，主裁判認定安德烈亞-科斯塔禁區內絆人犯規，判罰點球！梅爾滕斯親自操刀推射中路，卻被倒地的斯科魯普斯基用腳勾出！

哈姆西克倒鉤射門偏出。那不勒斯第19分鐘取得領先，因西涅與梅爾滕斯左路破壞，古朗弧線球傳中，安德烈亞-科斯塔頭槌解圍失誤，因西涅左側距門5米處半凌空推入近角，1比0。梅爾滕斯5分鐘后將功補過，在門前28米處主罰自由球被斯科魯普斯基指尖一托入右上角，2比0。第38分鐘，因西涅左路起球，卡列洪禁區後點胸部停球被帕斯誇爾絆倒，又是點球！這次改由因西涅操刀推進左下角，3比0。

下半時，卡列洪凌空射門偏出。那不勒斯開始鬆懈下來。蒂亞姆連續錯過兩次機會。恩波利第70分鐘終於追回1球，第100次意甲出場的卡杜里主罰自由球，攻破前隊友雷納的球門，1比3。第82分鐘，古朗禁區內放倒克魯尼奇，恩波利也獲得點球，替補出場的老將馬卡羅內一蹴而就，2比3，這是他代表恩波利第100球。那不勒斯突然緊張起來，蒂亞姆底線回敲，馬卡羅內將球打偏。那不勒斯有驚無險拿到3分。

那不勒斯（4-3-3）：雷納/希塞，阿爾比奧爾，基里凱什，古朗/阿蘭，若日尼奧(62'迪亞瓦拉)，哈姆西克/卡列洪，梅爾滕斯(83'米利克)，因西涅(77'賈凱里尼)

(馬舸)