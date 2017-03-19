李秋平不滿布萊切單打過多：破壞了團隊性北京新浪網 (2017-03-19 21:57)
李秋平賽后批評了布萊切
日期:3月19日，2016-17賽季CBA聯賽半決賽第五場比賽今晚繼續在遼寧主場進行。上一場比賽遼寧主場險勝新疆隊，本場比賽郭艾倫因傷缺戰，最終新疆隊今晚沒有給遼寧機會111-103客場戰勝遼寧隊，新疆總比分4-1戰勝遼寧隊進入總決賽。
儘管新疆隊贏下了比賽，但遼寧隊在只有6人輪換的情況下和新疆隊拼到最後一分鐘才分出勝負。
李秋平賽后直言，對於本場比賽新疆隊表現出的狀態，他並不是非常滿意。「這次半決賽，前三場我們打得不錯，但到了第四場第五場我們隊有點著急。我說了，打到這個時候對手不會輕易放棄，特別是遼寧隊，我們這兩場處理的不是很好。」
李秋平表示：「這兩場比賽的防守都不太好，因為大家認為還有三場球，所有並沒有全力去防守，進攻上也過去簡單，特別是今天第二節和第三節，布萊切很多球都只顧著一個人和蘭多夫單打，這樣打把我們團隊進攻都破壞了，命中率高的時候可能還行，一旦命中率低了就很困難。今天打得還是比較緊張，一旦打得比較松的話對我們總決賽備戰是不利的。」
談到即將開始的總決賽，李秋平表示：「外面的評價每年新疆隊都有奪冠實力，我們還是要看下一下對面一個組的情況。球還是要像半決賽一樣，看我們能不能打出來自己的東西。」
（賈磊）
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