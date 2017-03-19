晚間資訊報導前，我們先來關注一下天氣。江南、華南等地迎來新一輪大範圍較強降雨，今天雨水持續，廣西、湖南、江西局地有暴雨。未來幾天，南方春雨不斷，對交通、農業都會產生一定影響。北方下周冷空氣頻繁來襲，氣溫將一路下滑。

明日重點比賽：

00:30 曼城VS利物浦 英超第29輪

00:30 門興VS拜仁慕尼黑 德甲第29輪

03:45 巴塞羅那VS瓦倫西亞 西甲第28輪

04:00 巴黎聖日耳曼VS里昂 法甲第30輪

09:30 騎士VS湖人 NBA常規賽

英超-悍腰破門邊翼進球 曼聯3-1超阿森納追前4詳情>>

2016/17賽季英超第29輪一場焦點戰在河畔球場展開爭奪，曼聯客場3比1取勝米德爾斯堡，費萊尼和林加德先後進球，蓋斯特德扳回一城，瓦倫西亞鎖定勝局。曼聯積分超過阿森納繼續緊逼前四。

上海男排總分3-1衛冕奪第13冠 北京再飲恨獲亞軍詳情>>

2016-2017賽季中國男排聯賽進行了決賽第四回合的較量，客場作戰的上海男排以3-2（25-23、22-25、25-22、23-25、15-9）戰勝北京隊，取得第三場比賽的勝利。在五場三勝制的比賽中以總比分以3-1取勝，奪得冠軍。這是上海隊第13次奪得聯賽冠軍，同時實現了聯賽三連冠。

曝C羅不滿被齊達內換下 爆粗口:為啥換我啊？ 詳情>>

聯賽客戰畢爾巴鄂，皇馬2比1取勝，但這三分拿得實在不易。本賽季，巴斯克雄獅在自己的魔鬼主場戰績頗佳，此前僅在主場遭遇過一場失利，而對手則是巴薩。面對皇馬，畢爾巴鄂在場面上佔據主動，其兇悍的防守也令皇馬吃了不少的苦頭。

普蘭德利透露曾拒中超邀約：去那就相當於退休詳情>>

告別了巴倫西亞之後，普蘭德利便一直賦閑在家，不過最近他的名字卻又一次出現在了轉會市場之上，兩支球隊與他傳出緋聞，一支便是曾經幫助他取得輝煌的佛羅倫薩，另一支則是上賽季的英超冠軍萊斯特城，不過他也同時透露了自己拒絕萊斯特城邀請的故事。

孫繼海:中國球員水平不斷下降 有青訓就不會燒錢 詳情>>

今天下午，「深化改革、砥礪前行」足改兩周年座談會在北京舉行。退役國腳孫繼海直言：中國男足需要好球員，聯賽也是一樣。歸根到底是青訓，如果有足夠多的足球人才，俱樂部的投資人就不會如此瘋狂地花錢購買球員。以我20多年踢球的經歷，我想說，中國足球運動員的水平是在不斷下降的。

名宿:秦升這種紅牌丟人缺教育 中超燒錢急功近利 詳情>>

中國足壇名宿、前北京國安隊主教練金志揚近日做客北京體育廣播《體壇夜話》節目，就中國足球的一些問題談了自己的看法。金志揚在談到秦升因踩踏維特塞爾領到紅牌時稱這種紅牌太丟人了，缺乏教育。中國足球存在根和本分不清的問題。資源本來就少，所以大家都在搶著買，他無形中就把價給抬起來了。中超燒錢基本上都是急功近利。北京國安在與廣州恆大的比賽中打出了一種血性，在精神狀態上基本壓倒了恆大。

足協總結足改兩周年：94%的任務取得階段性成果 詳情>>

今天下午，「深化改革、砥礪前行」足改兩周年座談會在北京舉行，國家體育總局、中國足協、地方足協人士，及社會足球人、媒體代表出席了會議。國務院部際聯席會議辦公室常務副主任、中國足協副主席李毓毅總結足球改革的工作時表示，《中國足球改革發展總體方案》五十條任務兩年來已全面貫徹落實，94%的任務取得了階段性成果。

總身價4.5億元!韓國4倍於國足 孫興慜＝34個郜林 詳情>>

下周，中國國家隊將在主場迎來和韓國國家隊的世預賽12強比賽。很明顯，韓國隊的整體實力要強出中國隊不少，這一點從雙方球員的身價對比就可以看出，根據《德國轉會市場》的數據，中國隊本期國家隊球員的評估身價為1480萬歐元，而韓國隊為6153萬歐元（約合人民幣4.56億元，是國足身價的4.15倍），其中孫興慜一個人的身價就達到了2500萬歐元。

口水戰？庫里迴避威少挑釁言論:我要遠離爭論詳情>>

據《舊金山紀事報》報導，勇士隊當家球星斯蒂芬-庫里近日公開表示他看好火箭隊球星詹姆斯-哈登成為常規賽MVP，這顯然讓另一位MVP大熱拉塞爾-威斯布魯克感到不舒服，不過庫里並不打算和威少陷入口水戰。

莫雷再力挺哈登：評MVP為啥非得看場均三雙？詳情>>

NBA常規賽已經快要到尾聲，MVP的競爭也日趨激烈。在今天常規賽中，休斯頓火箭在客場以109-105擊敗了丹佛掘金，火箭總經理達里爾-莫雷日前發推特，力挺詹姆斯-哈登當MVP。

AlphaGo為何缺席計算機圍棋賽 或已是不同物種詳情>>

UEC杯世界圍棋計算機大賽在日本結束，中國的圍棋程序絕藝擊敗日本的DeepZenGo，取得冠軍。這次比賽其實也邀請了AlphaGo，但被他們拒絕了。參賽的圍棋程序大都是學習2016年DeepMind的那篇論文，而現在的AlphaGo又再度進化升級，成為更為強大的「Master」了。與參賽的圍棋程序相比，現在的AlphaGo可能已經是不同「物種」了，自然沒必要參賽。

黃金聯賽廈門站 華僑大學隊戰勝carry隊奪冠詳情>>

新浪3x3黃金聯賽廈門站決賽，華僑大學隊21-11戰勝carry隊獲得廈門站冠軍。本場比賽，華僑大學隊劉恆驛7分，鄭毅6分，孟翔7分，李煒1分。carry隊葉飄華7分，洪義翔4分。