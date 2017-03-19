中華職棒／砲打對美國無失分的力猛 史總開懷大笑NOWnews今日新聞 (2017-03-19 21:36)
中信兄弟在開幕戰前倒數第2場熱身賽中，以7：2擊敗富邦將，除了先發投手艾迪頓6局丟1分的好投外，打線的發揮也是關鍵。而總教練史耐德在賽後得知了對方投手力猛曾在經典賽對美國隊無失分後，相當訝異，笑著表示這毫無疑問表現了打線的實力。
兄弟先發艾迪頓本戰前2局有些狀況，不過後來他在賽中自我調整，比賽後半段就完全進入狀況、越投越好。總計主投6局僅被敲4支安打、丟1分，還飆出6次三振，賽後也贏得史總的讚賞。
而富邦的力猛就沒有這麼幸運了，他今天被敲5支安打、送出2次保送，單局就掉了4分，手感還沒調整回來。不過他在經典賽代表加拿大隊出戰時，曾經面對星光熠熠的美國隊中繼2局無失分，表現相當優異。
而當從記者那裏知道力猛的豐功偉業後，史總開懷大笑，一方面肯定球隊打線實力，也表示打擊方面確實已經調整得差不多了。
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