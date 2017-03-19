▲SBL 台灣啤酒 vs. 裕隆納智捷。（圖／記者林柏年攝，2017.3.19）

話題十足的裕隆、台啤系列賽，裕隆以3：2領先，今天舉行第6戰，賽前說要6戰終結台啤的賀夫（Herve Lamizana）首節上演個人秀，個人單節狂轟16分，第二節台啤奇兵林瑞堃殺出，幫助台啤逆轉，第四節裕隆則靠著呂政儒單節攻下13分的帶領下，終場以74：68擊敗台啤，系列賽以4：2淘汰台啤，將在冠軍賽對決達欣。

裕隆賀夫下定決心要終結系列賽，一開賽果然展現強烈的企圖心，個人單節狂轟16分，三分球3投2中，率領裕隆打出一波15：4的攻勢，就連中鋒李德威都飆進一顆三分外線，裕隆首節就以26：15領先台啤。

「機會是留給準備好的人！」這句話完全應驗在台啤林瑞堃身上，本賽季沒有什麼上場的他，第二節上場打出亮眼表現，個人連拿7分，台啤在他的好表現下士氣大振，趁勢打出一波13：0的攻勢，上半場結束反倒以36：34逆轉裕隆。

下半場易籃再戰，台啤依然有不錯的氣勢，于煥亞3分球幫助台啤以43：35領先裕隆8分，但台啤周伯勳卻發生妨礙中籃的烏龍，讓裕隆的罰球一分變成兩分，裕隆因此士氣大振，靠著賀夫的三分打反超前一分，台啤則靠著于煥亞第三節槍響前的後仰三分彈，幫助台啤反以54：52領先。

決勝節裕隆呂政儒跳出來接管比賽，個人一開賽連續飆進兩顆三分彈拉抬裕隆氣勢，雖然台啤靠著強攻內線，一度緊咬比賽，但誰都擋不住啟動飆分模式的呂政儒，裕隆就在他第四節個人狂攻13分的帶領下，收下比賽的最終勝利，闖進最後的冠軍決賽。

裕隆賀夫狂攻30分，外帶8籃板2助攻4火鍋，三分球4投2中，呂政儒貢獻20分8籃板，三分球雖然8投2中，兩顆三分彈出現在關鍵的第四節。

台啤于煥亞19分4籃板4助攻，三分球8投5中，表現全隊最佳，李恩（Liam McMorrow）14分16籃板表現居次，可惜還是遭到淘汰，無緣晉級冠軍賽。