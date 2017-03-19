花滑世青賽 薩奇夫娃演出（1）中央社 (2017-03-19 22:11)
2017 ISU世界青年花式滑冰錦標賽19日在台北小巨蛋進行表演賽，奪得本屆女單金牌的俄羅斯天才少女薩奇夫娃（Alina ZAGITOVA）（圖）展現冰上技巧，吸引眾人目光。中央社記者張新偉攝 106年3月19日
關鍵字：
上一則：花滑世青賽 薩奇夫娃演出（2）
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
男性專用搖擺鈴．菲蘇德美 男性．CK 香水 男性．澄勁男性淡香水．ELLE 男性．MACA 瑪卡男性專用．保養品．蘭芝 保養組．保養 彩妝．法拉利 男性淡香水 75ml．皮包保養．ck free 男性淡香水 100ml．男性內褲．韓國 保養品．蜜妮 男性 沐浴露．雅詩蘭黛 保養底妝．Monogram 保養組．ralph lauren 男性淡香水．培恩 男性．100ml Ferrari 男性淡香水．男性綜合維他命．Polo Sport 男性淡香水．Rocky 男性淡香水 100ml．Davidoff 男性 體香膏．華氏溫度男性淡香水．Burberry 男性．皮革保養油．緊緻 保養．禮盒 男性 Montblanc．蘭蔻 保養組
- BijouMontre寶爵 凱薩琳鑽錶-珍珠貝x玫塊金/25mm
- 【LG 福利品】G5 5.3吋4G LTE雙卡智慧手機(32GB〉〈H860)
- 【Christian】頂級羊毛素色半高領長袖毛衣_灰藍色(VW557-55
- 【H&D】萊思極簡工業風(單人 床架 2色可選)
- 【Rocktek】A2+四核心4K智慧電視盒+i25+無線遙控鍵盤(新年
- 【克萊亞KERAIA】繡花燙鑽小直筒牛仔褲
- 【Parmir 帕米爾】304不鏽鋼廚房龍頭(不鏽鋼廚房龍頭PSK-73
- 【小樂珠寶】3A南洋深海貝珍珠墬鍊(八八好運款-改運必備品)
- 【德國-戶外趣】德國款頂級防水透濕女禦寒連帽防風防水彈性
- brosway True Color Mini 鑽面PC錶帶腕錶-黑色/31mm
格林談湖人雄鹿賽場鬥毆 批湖人榜眼控衛太慫【北京新浪網】
費德勒：很樂意重返世界第一 但德穆仍能奪冠【北京新浪網】
Al與Al之間能相差多少？ UEC杯圍棋Al血戰集錦【北京新浪網】
巴黎銀行賽費德勒完勝本土一哥 與瓦林卡爭冠【北京新浪網】
花滑世青賽 本田真凜激動落淚（2）【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》