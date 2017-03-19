花滑世青賽 薩奇夫娃演出（2）中央社 (2017-03-19 22:11)
2017 ISU世界青年花式滑冰錦標賽19日在台北小巨蛋進行表演賽，奪得本屆女單金牌的俄羅斯天才少女薩奇夫娃（Alina ZAGITOVA）（圖）展現冰上技巧，吸引眾人目光。中央社記者張新偉攝 106年3月19日
關鍵字：
上一則：花滑世青賽 薩奇夫娃演出（3）
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
男性專用搖擺鈴．菲蘇德美 男性．CK 香水 男性．澄勁男性淡香水．ELLE 男性．MACA 瑪卡男性專用．保養品．蘭芝 保養組．保養 彩妝．法拉利 男性淡香水 75ml．皮包保養．ck free 男性淡香水 100ml．男性內褲．韓國 保養品．蜜妮 男性 沐浴露．雅詩蘭黛 保養底妝．Monogram 保養組．ralph lauren 男性淡香水．培恩 男性．100ml Ferrari 男性淡香水．男性綜合維他命．Polo Sport 男性淡香水．Rocky 男性淡香水 100ml．Davidoff 男性 體香膏．華氏溫度男性淡香水．Burberry 男性．皮革保養油．緊緻 保養．禮盒 男性 Montblanc．蘭蔻 保養組
- ALBION艾倫比亞 賦活彈力活化液IA(200ml)
- 【良木作】wd050北歐瑞典4尺抽屜茶几桌(兩色可選)
- REVUE THOMMEN AIRSPEED 復古計時碼錶
- REVUE THOMMEN 空中霸王飛行錶(白色)
- GIVENCHY 法國魅力紀梵希經典LOGO都會時尚光學眼鏡(玳瑁) G
- Ogival 愛其華 龍年限定版真鑽珍藏機腕錶-40mm
- 台灣名茶 拉拉山/高山烏龍茶禮盒2盒(2入/盒)
- BijouMontre 寶爵 Elysee愛戀之心限量鑽錶-黑拓帕x銀/26mm
- GIVENCHY 法國魅力紀梵希大理石花紋復古金屬光學鏡框 GIVGV
- 【鄒頌】日本鳥取產 巨大愛宕水梨 5-6粒裝(5KG／日本原箱禮
格林談湖人雄鹿賽場鬥毆 批湖人榜眼控衛太慫【北京新浪網】
費德勒：很樂意重返世界第一 但德穆仍能奪冠【北京新浪網】
Al與Al之間能相差多少？ UEC杯圍棋Al血戰集錦【北京新浪網】
巴黎銀行賽費德勒完勝本土一哥 與瓦林卡爭冠【北京新浪網】
花滑世青賽 本田真凜激動落淚（2）【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》