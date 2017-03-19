花滑世青賽 薩奇夫娃演出（3）中央社 (2017-03-19 22:10)
2017 ISU世界青年花式滑冰錦標賽19日在台北小巨蛋進行表演賽，奪得本屆女單金牌的俄羅斯天才少女薩奇夫娃（Alina ZAGITOVA）（圖）展現冰上技巧，吸引眾人目光。中央社記者張新偉攝 106年3月19日
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