2017 ISU世界青年花式滑冰錦標賽19日在台北小巨蛋進行表演賽，奪得本屆女單金牌的俄羅斯天才少女薩奇夫娃（Alina ZAGITOVA）（圖）展現冰上技巧，吸引眾人目光。中央社記者張新偉攝 106年3月19日