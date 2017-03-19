花滑世青賽 帕森斯兄妹演出（2）中央社 (2017-03-19 22:10)
2017 ISU世界青年花式滑冰錦標賽19日在台北小巨蛋進行表演賽，奪得本屆冰舞組合金牌的美國帕森斯兄妹、瑞秋．帕森斯（Rachel PARSONS）（前）與麥可．帕森斯（Michael PARSONS）（後）展現冰上技巧，吸引眾人目光。中央社記者張新偉攝 106年3月19日
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