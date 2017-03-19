生死戰遼寧主場竟如此空曠 球迷真選看電視了?北京新浪網 (2017-03-19 21:51)
現場空出了大片的座位
日期:3月19日消息，在上一場險勝新疆之後，遼寧隊在主場迎來了與新疆隊的半決賽第五場對決，這也將是遼寧隊在半決賽中最後一個主場。
由於遼寧隊主場球館很小，在季後賽的比賽中，遼寧隊大多比賽都處於一票難求的狀態，焦點比賽球票也經常被黃牛炒出高價，然後在這樣一場半決賽生死戰中，遼寧主場籃筐兩側看台卻有大片都是空著的，這也讓很多人都大感意外。
很多球迷都知道，遼寧隊擁有了大批死忠球迷，他們最喜歡喊得口號就是「無論成敗！與遼同在！」，但讓很多人感到意外的是，在這樣一場生死戰中，遼寧隊主場卻出現了大片看台空著的情況。
值得一提的是，在去年總決賽的時候，遼寧俱樂部一度臨時將球票漲價，將已經在網上訂購好球票並付款的球迷強行退票，一度在網上引起很大爭議，可即便這樣，仍然有大批遼寧球迷願意徹夜排隊買票支持遼籃。
而在本賽季半決賽的比賽中，遼寧隊又突然宣布半決賽球票漲價，在所有進入半決賽的這些俱樂部，遼寧俱樂部的票價漲幅是最高的，這也再次被外界認為是敗人品的行為。
對於遼寧俱樂部再次臨時調高票價的情況，遼寧俱樂部新聞發言人王宏表示，球迷不一定非得去現場支持球隊，嫌貴在家看電視也是一樣的。
在看到本場比賽遼寧隊主場有大片看台空著的情況，有球迷打趣說：「看來很多遼寧球迷真的是響應俱樂部號召回家看電視了。」
（浪神）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
男性專用搖擺鈴．菲蘇德美 男性．CK 香水 男性．澄勁男性淡香水．ELLE 男性．MACA 瑪卡男性專用．保養品．蘭芝 保養組．保養 彩妝．法拉利 男性淡香水 75ml．皮包保養．ck free 男性淡香水 100ml．男性內褲．韓國 保養品．蜜妮 男性 沐浴露．雅詩蘭黛 保養底妝．Monogram 保養組．ralph lauren 男性淡香水．培恩 男性．100ml Ferrari 男性淡香水．男性綜合維他命．Polo Sport 男性淡香水．Rocky 男性淡香水 100ml．Davidoff 男性 體香膏．華氏溫度男性淡香水．Burberry 男性．皮革保養油．緊緻 保養．禮盒 男性 Montblanc．蘭蔻 保養組
- 【Embrace英柏絲】水玉點點 純棉紙纖三明治記憶聚合床墊 全
- 【Parmir 帕米爾】304不鏽鋼面盆龍頭(不鏽鋼面盆龍頭PSV-21
- 【GIGO智高】未來車 (#7392)
- 【Ed Hardy】印刷玫瑰愛心雙層中背包黑色款Misha
- 【Christian】頂級羊毛素色半高領長袖毛衣_酒紅(VW557-18)
- 【CITIZEN】星辰光動能簡約石英女錶-黑(EO1170-51E)
- 【2R】軟霜牛皮茉莉金釦包 霧深灰
- agnes b. 巴黎城市風尚計時腕錶(BM3010X1)-黑x金時標/40mm
- Standel 詩丹麗60週年系列真鑽女錶-珍珠貝x銀/鑲鑽/28mm
- 【COACH】壓紋皮革方型鑰匙零錢包(湖水藍)
格林談湖人雄鹿賽場鬥毆 批湖人榜眼控衛太慫【北京新浪網】
費德勒：很樂意重返世界第一 但德穆仍能奪冠【北京新浪網】
Al與Al之間能相差多少？ UEC杯圍棋Al血戰集錦【北京新浪網】
巴黎銀行賽費德勒完勝本土一哥 與瓦林卡爭冠【北京新浪網】
花滑世青賽 本田真凜激動落淚（2）【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》