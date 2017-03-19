日期:3月19日消息，在上一場險勝新疆之後，遼寧隊在主場迎來了與新疆隊的半決賽第五場對決，這也將是遼寧隊在半決賽中最後一個主場。

由於遼寧隊主場球館很小，在季後賽的比賽中，遼寧隊大多比賽都處於一票難求的狀態，焦點比賽球票也經常被黃牛炒出高價，然後在這樣一場半決賽生死戰中，遼寧主場籃筐兩側看台卻有大片都是空著的，這也讓很多人都大感意外。

很多球迷都知道，遼寧隊擁有了大批死忠球迷，他們最喜歡喊得口號就是「無論成敗！與遼同在！」，但讓很多人感到意外的是，在這樣一場生死戰中，遼寧隊主場卻出現了大片看台空著的情況。

值得一提的是，在去年總決賽的時候，遼寧俱樂部一度臨時將球票漲價，將已經在網上訂購好球票並付款的球迷強行退票，一度在網上引起很大爭議，可即便這樣，仍然有大批遼寧球迷願意徹夜排隊買票支持遼籃。

而在本賽季半決賽的比賽中，遼寧隊又突然宣布半決賽球票漲價，在所有進入半決賽的這些俱樂部，遼寧俱樂部的票價漲幅是最高的，這也再次被外界認為是敗人品的行為。

對於遼寧俱樂部再次臨時調高票價的情況，遼寧俱樂部新聞發言人王宏表示，球迷不一定非得去現場支持球隊，嫌貴在家看電視也是一樣的。

在看到本場比賽遼寧隊主場有大片看台空著的情況，有球迷打趣說：「看來很多遼寧球迷真的是響應俱樂部號召回家看電視了。」

（浪神）