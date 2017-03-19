泛珠三角超級賽車節春季賽（泛珠）於3月19日迎來了最後一天的角逐，首次出戰泛珠的銘豪車隊在當天的賽道英雄·壹賽事中再獲佳績，實力車手蒲沭成功奪得全場第三，以及E組季軍。

初戰恰逢連日雨

周日的珠海再一次下起了大雨，與周六第一回合決賽時的放晴不同，當天的第二回合決賽完全是在傾盆大雨中進行。根據昨天首回合決賽的成績，銘豪車隊的蒲沭排在全場第三位發車。由於雨勢過大，賽會決定出動安全車帶領發車。

在安全車帶領四圈過後，比賽正式開始。經過兩天的磨合，蒲沭對這台保時捷997 cup賽車的特性已經比較熟悉。在比賽一開始，蒲沭就了憑藉著一個不錯的起步，成功超越前方賽車到全場第二位，並且和後方逼近的對手進行了一系列的攻防。但是由於雨勢漸大，蒲沭最終還是採用了更穩妥的跑法，守住全場第三，並最終將E組季軍獎杯收入囊中。

穩中求進再登台

作為初次嘗試大馬力GT賽車的車手而言，雨天作戰是個嚴峻的考驗。因為賽車后驅的特性，在濕滑賽道上很容易會出現失誤，輕則衝出賽道，重則引發更大的意外。在賽后採訪中，蒲沭對這場雨戰感受頗深：「比賽一開始雨勢還不算大，自己還有想法往前去拼，但是後來雨勢變大，賽道很多地方積水嚴重，賽車通過時車身晃動很厲害，因為比賽進行到後段已經不允許自己再出現任何失誤，所以還是理性地採取了穩妥的跑法，將第三帶回。」

對於首次駕駛GT賽車就在泛珠春季賽中取得好成績，蒲沭表示很滿意：「我感覺之前所有的努力都是值得的，我們的車隊和我個人對這場比賽都付出了很多，這個榮譽是屬於我們所有人的。作為GT賽事的新人，自己還有很多東西要學，也希望自己能夠再接再厲吧。」

下一站泛珠夏季賽將於六月舉行，更多精彩，敬請期待。

（完）