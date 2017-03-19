3月19日，中國足協召開了《中國足球改革發展總體方案》印發兩周年座談會。中國足協聯合國務院足球改革發展部際聯席會議辦公室，邀請足球界人士代表、地方足協代表以及媒體代表等共同出席座談會。中國足協主席蔡振華在會上介紹了足改兩周年的成果，並就相關熱點問題接受了媒體採訪。

在發言中，蔡振華指出，足球改革可以說是一場革命，改革是由問題倒逼而來的，改的是體制機制，動的是既得利益，各項任務都是攻堅克難、較真碰硬，難度是非常大的，這既是挑戰也是機遇。足球改革現在已經按照總體方案的五十條全部去改革，從目前來講，94%的改革初級階段因該說都有成果，可以複製和推廣。但一走深，就會越難，會遇到很多利益的難題，包括從足協到地方，到體育部門，大家要革自己的命，這樣的改革的難度是非常大的。但我相信，初期的改革成果會帶給大家深化改革的決心的信心。只要尊重足球發展的規律，社會發展的規律，市場發展的規律，去借鑒國外世界足球強國的有利經驗，結合中國的國情走出中國特色的足球之路，我個人有很大的信心。

對於外界非常關心的中國足球聯盟為何遲遲沒有成立的問題，蔡振華表示：從中國足球聯盟工作組這個角度，他們的工作已經完成。過程中出現過反覆，後來重新組建了兩個雙組長，加快推進聯盟成立。從中國足協的角度上，已經把方案報到了民政部，等著審批。一旦通過，就要召開原來的中國足球職業理事會，並且選舉主席、副主席和秘書長。然後完善職業聯盟的章程，進行管理。如何管好職業聯賽，相信無論是新聯盟還是足協，各自的責任要更加明確，更有擔當。

談到了大國家隊的話題，蔡振華說到：中國男足聘請了世界最好的教練里皮，他的足球哲學、所有對足球的經驗，我認為我們完全可以學習借鑒，里皮先生自己也非常願意奉獻自己的經驗、財富。他來執教中國國家隊，不是像其他人一樣，來執教一年、兩年，希望是為中國足球長遠發展作貢獻。前一階段我們進行了會談，交流得非常愉快，達成共識。國家隊不只是國家隊，國奧隊，比如還有已經組建的國家二隊，現在已經開始集訓，我們的目標不僅僅是世界杯，還有亞洲杯。也包括國奧、國青、國少，但不可能每一個國家隊都是里皮一個人帶，這是足球的規律。

蔡振華強調到：國家隊的思想和理念要統一，但一定是由每個級別的國家隊有相應的主教練，而且主教練不僅簡簡單單來自義大利的，畢竟世界足球強國的教練理念上相通的，我們和里皮商量的時候，也說到不管是德國或者其他國家，這些理念都是相同的，不是說教練必須哪個國家的。我們在打造的不僅僅是技術層面，更多是國家的榮譽感，比賽中體現的精神，作風意志，體現民族的未來。比如說青訓體系，可能就不能像以往那樣，球員到了15歲第一次來的時候，在國家隊應當做什麼都不知道。每次國家隊來的時候要入隊教育。每一個國家隊員都應該代表國家，當他們的球衣上印有中國國旗的時候，榮譽感和責任感應該在哪，我們應該日常推出，讓運動員銘記在心，並且從小樹立這種意識。（袁野）