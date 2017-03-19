雙色球第17031期開獎：06 10 16 26 27 29+03北京新浪網 (2017-03-19 21:27)
日期:2017年03月19日，福彩雙色球第17031期開獎，以下是詳細開獎流程：
21：15 雙色球搖獎開始
21：18 獎號全部產生，本期獎號：紅球06 10 16 26 27 29；藍球03。
當晚其他玩法開獎號碼為：
福彩3D第17071期最新開獎號碼：8，8，2（查看詳情）
排列三第17071期最新開獎號碼：8，4，2（查看詳情）
排列五第17071期最新開獎號碼：8，4，2，5，3（查看詳情）
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