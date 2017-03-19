日期:3月19日，2016-17賽季CBA聯賽半決賽第五場比賽今晚繼續在遼寧主場進行。上一場比賽遼寧主場險勝新疆隊，本場比賽郭艾倫因傷缺戰，最終新疆隊今晚沒有給遼寧機會111-103客場戰勝遼寧隊，新疆總比分4-1戰勝遼寧隊進入總決賽。

數據方面，遼寧隊趙繼偉16分12助攻，韓德君19分16籃板，劉志軒12分5籃板，哈德森33分3籃板4助攻，蘭多夫12分6籃板3助攻。新疆隊周琦22分11籃板，李根7分5籃板2助攻，可蘭白克4分，亞當斯48分7籃板3助攻，布拉奇17分8籃板2助攻。

首節開打，亞當斯進攻慾望很強里突外投連得5分，遼寧進攻遲遲沒打開，周琦暴扣得分。新疆開局9-0領先打停遼寧，暫停回來韓德君內線造成犯規兩罰兩中。西熱力江追身3分穩穩命中將分差擴大到兩位數，劉志軒連續命中2記3分繼續幫助主隊緊追比分，周琦跟進補扣為新疆隊穩住場上局面。楊鳴籃下打成2+1將比分打成15-15平，末段新疆優勢打出一波7-0將比分拉開。第一節比賽結束，新疆客場31-26領先遼寧隊。

次節回來雙方換上雙外援，遼寧憑藉韓德君和趙繼偉得分連追5分將比分打平。新疆憑藉亞當斯的個人能力連續得分繼續為球隊保持住比分優勢，布拉奇也是連得4分再一次將分差擴大到兩位數。遼寧在進攻端還是依靠哈德森得分為球隊苦苦追趕比分，布拉奇進攻手感依然火熱連續得分，韓德君一記單手劈扣給予回應。趙繼偉3分再中，蘭多夫籃下大帽布拉奇，周琦命中壓哨3分，半場比賽結束，新疆客場58-49領先遼寧隊。

易邊再戰，韓德君籃下強打命中，趙繼偉3分命中接著哈德森反擊中追身3分命中。亞當斯利用防守反擊上籃命中，劉志軒搶到二次籃板補籃命中接著又是命中一記3分打停新疆隊，暫停回來亞當斯急停3分命中給予回應。哈德森空切上籃打成2+1再一次追平比分，可蘭白克上籃命中雙方進攻你來我往比分交替領先。三節戰罷，遼寧憑藉單節命中6記3分球雙方戰成84-84平。

末節爭奪，韓德君籃下打成2+1，回來俞長棟也是打成2+1。亞當斯開始接管比賽拋投和3分接連命中再一次反超比分打停遼寧隊，暫停回來俞長棟大帽衛猛的上籃，哈德森反擊中打成2+1繼續縮小比分。此後遼寧又連得5分雙方打平，趙繼偉再次命中3分球將比分反超，此時遼寧打出了主場氣勢。末段亞當斯外線3分手起刀落，接著快攻反擊再次命中領先遼寧8分。遼寧最後時刻反撲失敗，最終全場比賽結束新疆客場111-103戰勝遼寧隊，總比分4-1挺進決賽。

雙方首發：

新疆隊：達柳斯-亞當斯、西熱力江、可蘭白克-馬坎、俞長棟、周琦

遼寧隊：哈德森、趙繼偉、劉志軒、楊鳴、韓德君

傷停名單：

遼寧隊：叢明晨（右膝內側韌帶斷裂）、賀天舉（左膝髕骨骨折）、李曉旭（右腳跟腱斷裂）

（檸小浩）