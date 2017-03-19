日期:3月19日，2016-17賽季CBA聯賽半決賽第五場比賽今晚繼續在遼寧主場進行。上一場比賽遼寧主場險勝新疆隊，本場比賽郭艾倫因傷缺戰，最終新疆隊今晚沒有給遼寧機會111-103客場戰勝遼寧隊，新疆總比分4-1戰勝遼寧隊進入總決賽。

本場比賽，在郭艾倫缺陣的情況下，遼寧隊只剩6人陣容輪換，但他們仍然和新疆隊拼到了最後一刻。

賽后，主教練郭士強表示：「對手打得非常好，整個系列賽都打得非常好。一個賽季過來，這麼多困難，這麼多傷病，我相信全國觀眾都看到了。還有我們隊員的表現，我覺得大家的表現值得全國球迷尊重，這些小夥子們表現非常棒，雖然沒能進去總決賽。在場上五名隊員都有不同程度的傷病，包括大韓、趙繼偉、劉志軒、楊鳴、蘭多夫，但他們仍然打成這樣。」

（賈磊）