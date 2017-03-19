駭客技術獲認證 世界比賽大陸包前三名中央社 (2017-03-19 15:40)
（中央社台北19日電）近幾年來，中國大陸網軍屢屢遭西方點名是網路攻擊的背後黑手，大陸駭客的技術精良，也在世界大賽上獲得認證。剛結束的Pwn2Own 2017年世界駭客大賽，大陸團隊就拿下好成績，包辦前3名。
新華社發自加拿大溫哥華的新聞指出，為期3天的Pwn2Own 2017世界駭客大賽17日結束。來自中國大陸的360安全團隊創下單項積分27分的歷史新高，並以總成積63分獲得「世界破解大師」總冠軍。騰訊Sniper團隊與長亭科技團隊則名列2、3名。
報導指出，Pwn2Own是世界頂級駭客挑戰賽，2007年開辦，由美國網路安全研究組織ZDI等機構主辦，並獲得來自微軟、谷歌、蘋果等國際科技企業支持。1060319
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