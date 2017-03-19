（中央社記者鍾榮峰台北19日電）蘋果還是對電動車不死心？外媒報導，蘋果積極布局行車警示系統技術，警示範圍可覆蓋整個車體，駕駛行車若遇到突發狀況，系統可即時提供資訊提醒駕駛防範。



國外科技網站Patently Apple報導，美國專利商標局（US Patent and Trademark Office）日前公布蘋果數項專利，包括車載狀況警示系統（in-vehicle situational awareness system）以及強化狀況警示的車輛無線系統。



在行車警示部分，報導指出，當駕駛者開車接近警車、或是當有摩托車、卡車從駕駛者行車周遭突然出現等特定駕駛狀況，相關技術專利可即時警示駕駛者，警示範圍可覆蓋整個車體，連結煞車、方向盤和制動元件和其他系統。



在車輛無線系統部分，報導指出，相關系統可內建於車輛中，可從鄰近車輛透過無線通訊取得或傳輸即時行車警示資訊，強化停車感測系統、車道偏移系統和盲點偵測系統的不足之處。



報導指出，蘋果可能採用低功耗藍牙協定（Bluetooth Low Energy protocol）結合全球定位系統（GPS），作為無線傳輸接收行車警示資訊的標準。



蘋果積極布局上述專利，外界解讀蘋果對發展電動車計畫仍有企圖心。



外媒去年9月報導，傳出蘋果代號Titan（Project Titan）、預計在2020年推出電動車的計畫，可能會順延到2021年實現。



蘋果似乎正透過名為Titan的計畫，持續開發電動車產品。但蘋果對此口風非常緊，一點訊息都不肯透露。



外媒先前指出，蘋果已從特斯拉（Tesla）、福特（Ford）、賓士（Mercedes-Benz）、通用（GM）、飛雅特克萊斯勒汽車公司（Fiat Chrysler Automobiles NV）、A123 Systems等，挖角汽車業和電池廠商的工程師好手。



蘋果也從福斯汽車集團（Volkswagen AG）、晶片大廠輝達（Nvidia）、以及蘇黎世聯邦理工學院的自主系統實驗室（Autonomous Systems Lab），積極挖角在先進駕駛輔助系統（ADAS）以及自動駕駛系統經驗十足的工程師與主管。1060319