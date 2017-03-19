（中央社記者吳家豪台北19日電）法人表示，LED產業第1季進入藍光淡季，但紅光需求仍強勁，看好LED族群第2季營運將明顯提升；展望今年，整體產業獲利有望趨於穩定，藍光殺價競爭力道也將趨緩。



國泰證期研究部表示，LED第1季在一般照明與背光的終端應用需求進入淡季，因此藍光晶片與封裝稼動率較低。



不過，LED紅光應用如智慧型手機生物辨識與閃光燈應用、RGB小間距顯示屏、紅外線安控等需求仍強勁，國泰證期研究部預估，進入第2季電子產品旺季，背光需求將會轉強，將使得LED族群第2季營運有明顯提升。



針對2017年全年展望，國泰證期研究部表示，不可見光四元LED於小間距顯示屏、車用、紅外線夜視、手機虹膜辨識等應用將於今年持續大幅成長，預期將帶動整體產業獲利趨於穩定。



國泰證期研究部認為，LED產業歷經轉型一年，台廠LED族群於紅外線不可見光應用占比已達30%以上，藍光方面雖然陸廠持續擴增上下游產能，但預期在原料成本上升及政府補貼縮減之下，殺價競爭力道將趨緩。1060319