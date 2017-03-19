2011年10號秀渴望重返NBA 森林狼等多隊有意北京新浪網 (2017-03-19 02:05)
弗雷戴特（資料圖）
日期:3月19日，據美媒體報導，明尼蘇達森林狼隊將會讓蘭斯-斯蒂芬森的第二份10天短合同自動到期並且不會留下他。與此同時，森林狼隊對本賽季效力於CBA聯賽上海隊的吉默-弗雷德特很感興趣。
吉默-弗雷德特已經結束了在上海隊的一個賽季並返回美國，他目前正在迫切等待有NBA球隊給他提供機會。
弗雷德特本賽季在上海隊的表現非常出色，他場均得到37.6分（CBA聯賽第一），外加8.2個籃板和4.2次助攻，三分球命中率為39.6%。憑藉著如此出色的表現，吉默-弗雷德特當選為本賽季的國際球員MVP。
據悉，森林狼已經決定放棄側翼球員斯蒂芬森。目前，斯蒂芬森與森林狼的第二份10天合同即將到期，森林狼決定不和他續約，這意味著芬森將成為一名自由球員。
效力森林狼期間，斯蒂芬森一直受到傷病的困擾。
與此同時，據森林狼記者達倫-霍福森在推特上透露，森林狼對吉默-弗雷德特很感興趣。
「據我所知，森林狼對吉默-弗雷德特有些興趣。去年夏天，他曾在森林狼隊進行試訓，而且表現很棒。本賽季，他在海外聯賽打出了一個非常出色的賽季。肯定也有其他NBA球隊對他感興趣。」達倫-霍福森在推特上寫道。
今年28歲的吉默-弗雷德特是2011年的NBA首輪10號秀，職業生涯至今，他曾效力過國王、公牛、鵜鶘和尼克斯。
（羅森）
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