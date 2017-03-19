西甲第28輪，皇馬客場艱難戰勝畢爾巴鄂競技，本澤馬、卡塞米羅相繼破門，幫助銀河戰艦2-1擊敗巴斯克雄獅。比賽中衝突不斷，但皇馬展現了足夠的血性，繼續領跑西甲積分榜。

此前，畢爾巴鄂競技保持了19場主場比賽不敗之身，上一次主場輸球則是2016年8月的西甲賽場，當時他們0-1不敵巴薩。但是之後的19場主場比賽里，無論是西甲賽場，還是歐聯杯賽場，或者是國王杯賽場，畢爾巴鄂競技在主場取得了16勝3平的驕人戰績，其中他們還曾在國王杯主場2-1擊敗過巴薩。如今，這一項傲人紀錄被皇馬打破。

與此同時，銀河戰艦繼續擴大了自己的連續進球紀錄，已經連續49場比賽取得進球，進球能力十分可怕。當然，皇馬還需要當心他們的防守，銀河戰艦上一次保持零封則是2月18日與西班牙人的比賽，當時皇馬2-0取勝。換而言之，如今的皇馬自帶「1-0」與「0-1」的屬性踢球。

本輪有三場焦點戰役，除了皇馬與畢爾巴鄂競技的比賽之外，還有馬競與塞維利亞的強強對話，另外還有巴薩跟瓦倫西亞的比賽，首回合巴薩在客場艱難戰勝瓦倫西亞，賽后引發了諸多爭議。

目前，皇馬領先巴薩5分，排名西甲積分榜第一。巴薩上輪意外輸球，讓皇馬重新升至積分榜榜首。 本輪的比賽，已經容不得一點閃失，否則，他們將被皇馬漸漸拉開差距。

（平次）