3月18日，2017年世界女子冰壺錦標賽在首都體育館拉開帷幕。

本次世錦賽是女隊贏得2018年韓國平昌冬奧會積分的最後機會。同時，這也是世界冰壺聯合會第二次在中國舉辦冰壺世錦賽。此前，中國曾於2014年舉辦了世界男子冰壺錦標賽。

今年是世界冰壺聯合會成立50周年，作為慶祝活動的一部分，全新的男子冰壺錦標賽和女子冰壺錦標賽獎杯已經完成製作。該獎杯由英格蘭設計師托馬斯？萊特設計製作。

今年的冰壺世錦賽賽場上將有三位前世界冠軍隊主指揮出場，她們分別是中國隊的王冰玉、蘇格蘭隊的伊芙？繆爾黑德和瑞士選手Alina Paetz參加。

義大利隊的Diana Gaspari是第十次出戰世錦賽，同時還有兩位新晉選手-來自韓國的Eunjung Kim和來自瑞典的Anna Hasselborg。

加拿大隊由Rachel Homan領銜，這是她第三次帶隊出征，加拿大隊曾獲得2013年世界女子冰壺錦標賽銅牌，在2014年世界女子冰壺錦標賽上獲得銀牌。中國隊由王冰玉帶隊，她曾帶隊於2009在韓國江陵為中國隊贏得首個世界冠軍。

Anna Kubeskova作為捷克主指揮第三次出征世錦賽。而丹麥指揮Lene Nielsen已經七次參加世錦賽，她的最好成績是2011年在埃斯堡主場比賽中排名第四。

德國主指揮Daniela Jentsch也是第三次參賽，義大利的Diana Gaspari最早於2003年參加了加拿大溫尼伯世錦賽。

韓國隊的主指揮Eunjung Kim是首次參加世錦賽，上個月她在日本札幌2017年亞洲冬季運上贏得銀牌，去年11月，韓國在主場贏得2016年亞太冰壺錦標賽，獲得參賽資格。

由Anna Sidorova帶領的俄羅斯隊在前三屆世界冰壺錦標賽都贏得了銅牌。繼2010年在世界冰壺錦標賽上贏得銀牌、2013年贏得金牌后，蘇格蘭的奧運會銅牌得主伊芙？繆爾黑德作為隊伍的指揮，期望帶隊重返領獎台。

瑞典隊由新晉選手Anna Hasselborg帶隊，整個隊伍成員都是首次參加世錦賽，她們去年在蘇格蘭Braehead舉辦的歐洲錦標賽上獲得銀牌。Hasselborg曾在2010年贏得冰壺青年錦標賽。

衛冕冠軍瑞士隊在過去的五年中贏得了四次世界冠軍，此次代表瑞士參賽的隊伍由Alina Paetz做主指揮。

美國隊主指揮Nina Roth在2010年加拿大錦標賽中作為三壘選手出戰，最終獲得第五名。美國隊通過1月份的美洲挑戰賽戰勝了巴西隊獲得了此次世錦賽的參賽資格。