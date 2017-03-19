英超-萊斯特3-2力奪3連勝 盧卡庫2球埃弗頓4-0北京新浪網 (2017-03-19 01:40)
萊斯特力奪3連勝
日期:3月18日23:00(英國當地時間15:00)，2016/17賽季英超第28輪展開數場爭奪，埃弗頓主場4比0大勝赫爾城，盧卡庫梅開二度領跑射手榜。萊斯特城客場3比2力克西漢姆。
埃弗頓主場4比0大勝赫爾城。
水晶宮主場1比0小勝沃特福德。
桑德蘭主場0比0戰平伯恩利。
萊斯特城客場3比2力克西漢姆。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
打工男子中大樂透1000萬：先換個大房子改善生活【北京新浪網】
WBC【NOWnews今日新聞】
喪心病狂!科爾稱再打馬刺將輪休全隊:13人全休【北京新浪網】
林書豪第3節重現林來瘋 美記者盛讚【中央社】
巴黎銀行賽費德勒收退賽大禮 索克首勝TOP5進四強【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》