中華職棒／補上最後的拼圖 林樺慶、朱俊祥表現成關鍵NOWnews今日新聞 (2017-03-19 00:27)
Lamigo桃猿去年戰績居4隊之末，排名聯盟墊底，其中投手戰力的崩盤是最主要的關鍵。而本季在幾名傷兵陸續回歸的情況下，有望扭轉此一劣勢。林樺慶目前幾乎確定扛下球隊開季的第5號先發，而朱俊祥則將成為牛棚調度的一枚活棋，兩人發揮如何，將成為桃猿本季能否重返榮耀的關鍵。
目前桃猿本季先發輪值大致確認為3洋將，加上土投王溢正、林樺慶，這些人之中又以賽格威的狀況目前最穩定，很有機會能成為球隊的開幕戰先發，不過左投道恩斯仍然不穩，若他之後未能留隊，那此輪值就稍微有些左右比例失衡，這也是劉昱言受傷後帶來的影響。
而至於牛棚方面，過去幾季大小傷不斷的朱俊祥，本季應能趕上開季，對球隊的幫助不小，而他在熱身賽的成績也算穩定，如他能補上球隊長久以來欠缺的長中繼的位置，那將對戰力產生至關重要的影響。
另外，老將林英傑的加入，不僅增加了一名足以信賴的後援左腕，樂於分享自身經驗的他，對於陣中許多年輕的選手來說也是相當重要的導師。
在幫手增加了之後，本季王躍霖和林柏佑預計將擔任專職的佈局投手，負責封鎖7、8局、將比賽交到終結者陳禹勳手裡，成為桃猿新的「勝利方程式」。
除了上述選手外，牛棚裡還有游宗儒、黃偉晟、洪聖欽、賴達官等人，隨時準備遞補上空缺，若這套投手體系能運轉的順暢，那或許就能根治去年球季「守不下來」的毛病。
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