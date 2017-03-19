桑切斯心累了！潰敗的阿森納真能配得上他嗎北京新浪網 (2017-03-19 00:51)
又是一場典型的阿森納式潰敗，即便佔據著76%的控球率優勢，可槍手遲遲找不到擊破西布朗維奇密集防守的辦法，反倒讓對手抓住兩次定位球和一次防守反擊的機會得分。和此賽季之前的比賽一樣，當場面陷入膠著時，只有桑切斯這樣的球員玩命拼搏，剩下的人彷彿都消失了。當桑切斯一瘸一拐地被換下場后，槍手們甚至都組織不起來一次像樣的進攻。這，就是溫格和阿森納如今面臨的窘境。
本場比賽桑切斯攻入了阿森納的唯一進球，個人進球也達到了18粒，排名射手榜第三，落後同樣打入19球的盧卡庫和凱恩。在西布朗打入第一球后僅僅三分鐘，桑切斯接扎卡妙傳，冷靜晃過防守隊員后爆射得分。跑位、停球、過人、射門，一氣呵成的動作體現出一名頂星的絕對實力。值得一提的是，這粒進球，也是桑切斯在阿森納製造的第100粒進球——各項賽事中，他迄今已經打進64球，助攻36次。
但是，阿森納的進攻除了桑切斯便幾乎再無亮點，這樣的場面也不是本賽季第一次出現了。上半場小老虎和維爾貝克碌碌無為，還經常在前場出現低級失誤和不默契的配合。下半場，攻勢不但沒有好轉，反倒更加讓人失望。溫格的臨場指揮又一次受到詬病，替換沃爾科特上場的吉魯沒有起到任何作用，邊路的傳中全都失去了準星。
在防守端，作為大腿的桑切斯仍舊不惜體力地參與回防，而其他隊友卻經常顯得心不在焉。第31分鐘，正是他全速的回追，才趕在插上的左後衛蒙雷亞爾和失位的后腰之前，干擾了西布朗一次頗具威脅的右路反擊。桑切斯從對方禁區前一直衝刺到本方禁區附近，而身邊正在慢悠悠勻速跑的張伯倫則充當了背景板，要知道，這本該是身為後腰的他的職責。
此役，張伯倫、扎卡、拉姆塞頻繁換位，輪流充當后腰，可是三名以技術見長的球員在防守端的表現堪稱災難。中場的攔截彷彿處在真空，頻頻讓西布朗的反擊越過中場，直接衝擊門將身前的最後一道防線。阿森納的軟肋——定位球防守更是在本場比賽暴漏無疑，西布朗的前四次角球全部搶到了第一點，人高馬大的邊後衛道森，更是以相同的方式頂入兩球，分別攻破了切赫和奧斯皮納的十指關。
進攻無力，防守漏洞百出，但比起輸球更讓阿森納球迷們失望的，無疑是場上球員的鬥志。在1比3落後的局面下，阿森納的球員的表現讓人們看不到想要贏下比賽的慾望。除了桑切斯表現出的戰士般的鬥志，其他隊員則毫無血性，在西布朗主場球迷巨大的聲浪面前，阿森納又一次顯得失魂落魄。這樣的阿森納，又怎能配得上桑切斯的努力？桑切斯在被換下前茫然無助的表情，已經說明了一切——除了他，還有誰在為挽回敗局而竭盡全力？
這樣的局面已經不是第一次出現了，兩回合2比10負給拜仁的慘案歷歷在目，阿森納將士看樣子仍未甦醒。賽季初所謂逆風搶分，不過是曇花一現罷了。如此潰敗的阿森納，罪過在誰？最近阿森納連場落敗之餘，桑切斯已經變成了唯一不該被責怪的對象。作為球隊的掌舵者，對這樣的球員，應該採取怎樣的態度，是顯而易見的。即便桑切斯索要著英超最高的薪水，可如此存亡危機關頭，溫格還不拿出29萬鎊周薪留下這唯一的希望嗎？
（諾亞）
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