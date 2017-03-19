3月18日，泛珠三角超級賽車節春季賽迎來了首個比賽日。賽道英雄·壹賽事也在這一天完成了排位賽和第一回合正賽的角逐。來自銘豪車隊的實力車手蒲沭在排位賽中順利取得全場第四，並且在隨後進行的第一回合正賽中斬獲全場第三。首次駕駛GT賽車出戰就成功登上領獎台，將成為蒲沭賽車生涯中濃墨重彩的一筆。

排位：全場第四

周六早晨的珠海迎來了一場降雨，這也對上午參加賽道英雄·壹排位賽的車手們造成了不小的影響。由於賽道濕滑，銘豪車隊決定對保時捷997 cup賽車採用較為保守的調校，而蒲沭在經過頭幾圈的適應之後，也開始逐漸步入狀態，圈速穩步上升。在最後一圈的時候，因為遭到慢車阻擋，蒲沭沒能做出他理想中最好的成績，他的最快圈速定格在1：50.993，位列全場第四。

決賽一：上升至第三

在下午的第一回合正賽中，蒲沭也展現出了足夠高的GT天賦，首次駕駛保時捷賽車參賽就順利跟上了比賽的節奏，並且成功將一台規格更高、性能更強的蘭博基尼Huracan穩穩地壓制在身後。在15圈的比賽中，蒲沭一直保持著穩定的發揮，不斷地提升自己的圈速，最終斬獲全場第三，E組第二，成功收穫了他賽車生涯中的第一座GT獎杯。

在賽后採訪中，蒲沭對本站比賽表示滿意：「今早的排位賽由於慢車阻擋沒能做出更好的成績，有點遺憾，不過總的來說成績還是比較滿意。下午的決賽，我們在最後一刻才找到比較適中的設定，這也讓我在前幾圈成功跟上了第一集團。不過自己的賽車性能和第一集團還是有一些差距，所以幾圈過後我就開始跑自己的節奏，盡量去多熟悉這類大馬力后驅賽車。」

「明天的第二回合決賽我們會嘗試採用另一套新的設定，盡量積累多一些經驗。」談到明天比賽的打算，蒲沭如是說：「我們的目標仍然是完賽，但是在力所能及的情況下，我也會盡量去爭取更好的成績。」

3月19日，泛珠春季賽將迎來第二天的賽程，更多精彩，敬請期待。

（完）