日期:3月19日消息。老虎-伍茲的經紀人馬克-斯坦伯格（Mark Steinberg）對《Golf World》網站關於伍茲的報導做出強烈的指責。

《Golf World》的報導中，稱有多個消息來源說伍茲「看起來不可能」參加三周后的大師賽。

報導中說：「據多方消息，伍茲因背部痙攣退出上個月的迪拜沙漠精英賽后，一直不能打球或練習。」

「還有知情人說他最近看到了伍茲，他看起來『不怎麼好。』而且還說他希望伍茲能很快復出，但他現在看起來還沒有準備好，要是在大師賽時復出太倉促了。提供消息的人還補充說伍茲最近能做的全部就是推桿。」

斯坦伯格通過高爾夫頻道名嘴提姆-羅斯佛提（Tim Rosaforte）發表聲明，指責文章的作者布萊恩-瓦克（Brian Wacker）：

「我不知道瓦克先生所說的這些知情人到底是誰。不過我可以告訴你們，沒有人和瓦克說過什麼；所以他怎麼會知道連我和伍茲都不知道的事兒呢，這真的很滑稽。」斯坦伯格說。

「四個小時前我和伍茲通過電話。我們現在甚至還沒討論過參加大師賽的事。他已經進行了治療，而且正在恢復中，希望他到時能參加。決定一件事情不是那麼簡單的。也許我的評價並不公正，但說伍茲的情況難以預測絕對是不正確的表述。」

當問到伍茲是否能在他佛羅里達的家裡擊球，或者他真的像報導中所說的那樣只能練習推桿時，斯坦伯格回應說：「我不想談論具體的細節。當我們準備好的時候，我們會揭開謎底。他在努力的恢復，也在努力提升自己。」

十天前，史蒂夫-史翠克告訴記者們他最近沒見過伍茲，但和伍茲通過簡訊。從他的話中也能聽出伍茲的情況不太樂觀。

「他在努力復出，但我想他的身體狀況還不是太好。」史翠克說。

如果伍茲不參加大師賽，那今年將是他在過去四年裡第三次不能到奧古斯塔參賽。

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（Colleen）