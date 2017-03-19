3月18日下午4：10賽道英雄-貳的賽車開始出現在賽道上，進行他們本站比賽的排位賽，每場20分鐘。因為參賽賽車數量多達36台，為了讓車手展現出更好的速度，這次排位賽被分為兩組進行，首先上場的是A1\A2組的賽車進行排位。

因為排量大、改裝程度高，所以第一場排位的前幾名通常就會是全場比賽的前幾名。而排名比較靠後的，則會遭遇到後面小排量組改裝程度高、車手技術好的前幾名的挑戰，最終形成各組別混雜的全場排名。

A1和A2組的賽車包括西雅特、尚酷、思域、高爾夫、雅力士，BRZ等眾多性能車款，改裝程度都非常之高。陳炳雄的斯巴魯BRZ是后驅賽車，和其他的前驅競爭對手相比在雨天的競爭力會減弱，在昨天他曾表示比較擔心比賽時的天氣，不過從目前的氣象狀況觀察，這場排位賽不會受到雨水的干擾，12位車手都能在乾地條件下做出排位成績。

這兩個組別單列出來進行排位，除了賽道英雄-貳組別實在太火爆、參賽車輛過多之外，也是因為後面組別的小排量車會阻礙他們創造出最好的單圈。賽道開放以後，18號陳炳雄率先做出了時間1：46.907暫時排名第一，之後他回到維修站；1號車手譚浩德以1：47.397排名第二；21號駕駛思域TCR的司徒永信以1：47.845排名第三。

隨著選手狀態的提升，時間進一步刷新，1號譚浩德目前排在了第一的位置，隨後他回到維修站進行進一步調試；陳炳雄從pit出來以後又做出了更快的成績，以1：44.081排在第一，是目前唯一跑進1：45的車手。

在各位選手進一步嘗試提升成績之後，排位賽結束，最後衝線，佛山雄基車隊駕駛斯巴魯 BRZ的陳炳雄以1：44.081的成績排在桿位，TRC車隊的譚浩德駕駛本田思域 TCR獲得第二，成績1：46.826；司徒永信、黃東雄分列三四。明天的正賽我們拭目以待。

（完）