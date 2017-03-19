3月18號下午17：10分，泛珠2017年春季賽首日，賽道英雄-叄的賽車在此時進行排位賽。作為泛珠最為親民的賽道英雄組別賽事，賽道英雄-叄歷來以准入門檻低、比賽成本低但人氣高著稱。參賽的車型都是小排量改裝車款，如飛度、雅力士、威姿、陽光，菱帥等。雖然賽道英雄-叄比賽門檻低、改裝程度不高，但這個比賽其實也不乏高手參賽。比如這一場里駕駛雅力士賽車的光頭佬何偉航、駕駛標緻的韓英富、駕駛飛度的林哲等，都是泛珠賽場上的老將。在有限的改裝、有限的排量下，一群老友以純粹的駕駛技術來分勝負，這是這些泛珠名將給賽道英雄-叄組別比賽的最新定義。

而今年，賽道英雄-叄賽事還增添了新的可看性，雙人搭配共同駕駛一輛車比賽，其中還有男女組合甚至女子組合，我們稱之為合璧組，其中女子組合的兩位車手趙伊娜以及彭亞洪分別來自成都和重慶，她們也代表了西部地區賽車運動欣欣向榮的景象。泛珠賽道英雄-叄的比賽為更多的車手提供了上場機會，共有18台車參與角逐，同時也考驗團隊協同作戰的能力。排位賽伊始，珠海的天空烏雲密布但好在依然沒有落雨，看起來這是最適合進行排位的好天氣。

88號林偉洪/巴達華高駕駛科魯茲率先做出了1：54.260的成績排在第一；16號岑基堂/劉琦駕駛的RCZ以1：54.124超過了88號賽車，除此以外，其餘車手目前的時間都在2分鐘以上；選手們逐步進入狀態，開始進入2分鐘大關的車手越來越多；70號胡啟明/譚雲的飛度賽車排名第三，時間是1：57.463，其他選手也在繼續追趕。

下午17：31分排位賽結束，最終排名桿位的是16號RCZ賽車，時間為1：54.124；第二名是88號科魯茲，他們做出的時間是1：54.260，前兩名的時間非常接近；70號胡啟明/譚雲位列第三。可以預計到明天的正賽前兩名的爭奪會異常激烈，他們比第三名之後的選手快出3秒以上，當然第二集團的競爭也會膠著，賽道情況瞬息萬變，觀眾們樂於看到一場富有觀賞性的比賽。

（完）