日期:3月18日，2017年花滑世青賽在台北落下帷幕。世青賽可以看作是未來花滑成年組版圖的「風向標」之一。若發展順利，部分在青年組成績突出的選手升入成年組后勢必會成為國際比賽獎牌乃至金牌的有力爭奪者。本屆比賽中湧現出來的青少年組選手將成為即將到來的平昌冬奧會和北京奧運周期賽場上的重要力量。

男單：難度大戰緊跟成年組潮流

3月16日晚，男單自由滑比賽結束。最終，短節目排名第5的美籍華裔選手周知方憑藉自由滑的高難度和出色發揮，一路逆襲，以自由滑179.24，總分258.11奪冠。短節目排名第一的俄羅斯選手阿里耶夫難度稍遜，開場后外點冰四周落冰失去重心手扶冰面，最終以自由滑165.63，總成績247.31分摘銀。俄羅斯選手薩馬林、佩特洛夫和韓國小將車俊煥分列3至5名，中國選手李唐續以總成績173.08排名第21，李宇恆短節目排名第28名遺憾無緣自由滑。

與成年組普遍追求高難度的風潮相似，本次世青賽一線男單的跳躍配置也水漲船高。其中，美國選手周知方在自由滑比賽中成功完成勾手四周單跳、薩霍夫四周接后外點冰三周連跳，節目後半段還能完成薩霍夫四周單跳，這樣的難度配置即使放在成年組男單比賽中也具有一定的競爭力。亞軍薩馬林自由滑開場也擁有后外點冰四周單跳和后外點冰四周接后外點冰三周的「雙四」配置，排名第五的韓國選手車俊煥節目中編入了兩個薩霍夫四周。俄羅斯男單此次包攬了總成績第2至4名，幾年之內有望迎來本國男單項目的新一輪復興，但滑行、表演比較粗糙的弱點依然明顯，升組后能否保持良好勢頭還存在較大變數。

女單：未來成年組俄日大戰提前上演

日期:3月18日晚，女單自由滑比賽結束。俄羅斯選手扎吉托娃、日本選手本田真凜和日本選手坂本花織分列前三，三人本屆比賽的短節目和自由滑均未出現重大失誤。中國選手李香凝排名第11。

此次登上領獎台的三位選手均能熟練掌握高級三三連跳，並擁有較好的滑行基礎，尤其是橫空出世的扎吉托娃的動作質量在滑行普遍粗糙的俄羅斯女單隊伍中顯得尤為可貴。獲得冠軍的扎吉托娃自由滑7組跳躍全部安排在節目後半段，還有三組跳躍使用了雙手上舉姿態以求獲得更高的執行分加分，開場的勾手三周接后外結環三周近幾年鮮有選手能幹凈完成，不俗的跳躍高度和遠度更體現了扎吉托娃出眾的跳躍能力。獲得亞軍和季軍的本田真凜和坂本花織則以高難且穩定的跳躍及出色的滑行速度給人留下深刻的印象，尤其是最後一位出場的坂本花織在前面兩位選手全部滑出「現象級」節目后依然保持了相當的穩定性，創下賽季最佳。三人在下個賽季均將升入成年組，並有希望在各自的國內賽中對平昌冬奧會名額發起衝擊。

雙人：單跳難度提升已成普遍趨勢

本屆世青賽雙人自由滑比賽於日期:3月19日結束，短節目排名第3的澳大利亞選手亞歷山大羅夫斯卡婭/哈利-溫莎憑藉兩套節目較為平穩的發揮以163.98分奪冠，俄羅斯組合波伊科娃/科茲洛夫斯基獲得亞軍，中國選手高譽萌/解眾男伴薩霍夫單跳起空跳成兩周，總分161.09分獲得銅牌。

此次出戰的中國選手高譽萌/解眾在拋跳、捻轉等雙人動作中表現出了良好的基礎和完成質量，尤其是拋跳的完成情況堪稱全場最佳，但單跳難度較低，自由滑使用的是后外點冰兩周接后外點冰兩周的連跳和薩霍夫三周單跳，男伴薩霍夫三周單跳起空，兩人的節目中並沒有當前雙人單跳中比較主流的后外點冰三周和阿克塞爾兩周，短節目和自由滑中還使用了難度較低的后外點冰三周拋跳。近幾年，國際賽場上雙人滑單跳難度普遍有一定提升，「三連跳」的普及度增加，掌握薩霍夫三周單跳的雙人選手增多，此前鮮有雙人選手使用的后外結環三周單跳出現在國際賽場上的頻次也開始增加。此次青年組雙人的單跳配置與這一趨勢相契合，奪冠的澳大利亞選手在自由滑中使用了后外點冰三周接后外點冰兩周接后外點冰兩周的連跳和薩霍夫三周單跳，有一對俄羅斯組合還使用了薩霍夫三周接后外點冰兩周接后外點冰兩周，在升入成年組之前就奠定了良好的難度基礎。中國小雙在拋、捻等環節上依然具有一定優勢，但單跳的難度和穩定性依然需要較大幅度的提升才能在升組后具有衝擊國際准一線乃至一線的砝碼。

冰舞：北美派與歐洲派之爭形勢依然微妙

日期:3月18日下午，冰舞自由舞比賽結束。短舞蹈排名第2的美國的帕爾森斯兄妹以自由舞97.54分，總分164.83分奪冠，短舞蹈排名第1的俄羅斯選手拉波達/多羅茲德以0.46分之差摘銀。另一對美國選手，短舞蹈排名第6的卡爾蕾拉/波諾馬連科憑藉自由舞出色的發揮，以總分154.68分獲得銅牌。我國選手郭雨竹/趙鵬昆以42.20分排名短舞蹈第23，無緣自由舞。從本次世青賽來看，冰舞項目依然是北美與歐洲兩大陣營的較量，勝負形勢比較微妙。

（真彥）