日期:3月18日23:15(西班牙當地時間16:15)，2016/17賽季西甲第28輪一場焦點戰在聖馬梅斯球場展開角逐，皇家馬德里客場對陣畢爾巴鄂競技。

皇馬近14次聯賽對陣畢爾巴鄂僅負1場，其餘13場取得12勝1平。雙方聯賽歷史交鋒171場，皇馬88勝32平51負佔據上風，其中客場30勝17平38負。貝爾和本澤馬回歸首發，卡塞米羅輪換出場，佩佩仍然因傷缺陣。

畢爾巴鄂開場后積極施壓，德馬科斯右路傳中遠點，勞爾-加西亞鉤射被納瓦斯救出。第9分鐘，卡瓦哈爾突入禁區右側斜傳C羅推射空門入網，但葡萄牙人被判越位在先，進球無效。貝尼亞特開出角球，伊圖拉斯佩前點小角度頭槌攻門偏出。畢爾巴鄂第15分鐘險些破門，勞爾-加西亞自由球混戰中頭槌擺渡，阿爾瓦雷斯近距離捅射偏出。

皇馬隨即打出反擊，本澤馬直傳，C羅禁區內低射被科帕救出。克羅斯左路自由球斜傳，拉莫斯遠點近距離頭槌攻門偏出近角。皇馬第25分鐘取得領先，克羅斯直傳，C羅反擊中左路斜傳，本澤馬10碼處第一時間推射入網。這是他本賽季第16顆進球。雙方對抗激烈，勞爾-加西亞對納喬犯規未被判罰，卡瓦哈爾和阿杜里斯均被罰黃牌。

畢爾巴鄂(4-2-3-1)：26-科帕；18-德馬科斯，27-阿爾瓦雷斯，4-拉波爾特，24-巴倫齊亞加；7-貝尼亞特，8-伊圖拉斯佩；11-威廉姆斯，22-勞爾-加西亞，15-萊庫埃；20-阿杜里斯

皇馬(4-3-3)：1-納瓦斯；2-卡瓦哈爾，4-拉莫斯，6-納喬，12-馬塞洛；19-摩德里奇，8-克羅斯，14-卡塞米羅；11-貝爾，9-本澤馬，7-C羅