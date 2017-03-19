2017年3月18日上午11：05，歷時50分鐘的賽道英雄-飄障礙賽拉開序幕。泛珠飄移賽一直以來是備受觀眾喜愛的項目。自創辦六年來，其自成一系的比賽場地布置、精彩的花式表演，已經成為飄移界的一次盛會。每逢泛珠，必定有來自世界各地的飄移高手匯聚一堂，參與這項與眾不同的視覺盛宴。

本次泛珠賽道英雄-飄賽事也不例外，總共有匯聚了8台賽車參賽，包括中國大陸的車手薛焜，香港籍車手李曉嵐，麥志廷，鄧智侖，其餘4位車手分別來自義大利，澳大利亞，印尼和巴西，其中巴西車手克里斯迪安尼·奈奈美是女將，巾幗不讓鬚眉。

賽道英雄-飄分為障礙賽和追逐賽，障礙賽是要求車手完成指定動作的前提下，以最快完成時間為優勝。明天還將進行一場追逐賽，以雙車追逐完成指定動作的完美程度來判定勝負。相對於追逐賽，今天的障礙賽更加直接。

今天的障礙賽規則相對簡單：從ZIC賽道的大直道終點線出發，車手需要飄移圍繞兩個泛珠吉祥物-賽道英熊公仔做出繞圈的動作，最後在發車線的位置180度飄移入停車位。雖然看來線路設計簡單，但將飄移賽所需的細膩駕駛技術和勇氣都蘊含在了賽道上：尤其是最後的停車入位，這個停車位就靠在賽道護欄邊上，滑動稍微過度，賽車就會直接側撞在護欄上。

率先亮相的是17號義大利車手費德里科·謝瑞福，他駕駛著豐田 Altezza，比賽過程中圍繞泛珠吉祥物賽道英「熊」做出連續的正圓飄移，輪胎和路面摩擦的煙霧騰空升起，不過看起來速度並不算很快。

緊接著出場的是22號澳大利亞車手傑克·瓊斯，看得出來傑克·瓊斯技術非常高超，飄逸繞過賽道英熊公仔的時候非常接近；在第二圈的時候傑克·瓊斯離公仔更加接近，看得出來他已經完全掌握了賽道的狀況，緊貼公仔而過，之後穩穩的停進了停車區裏面。從乾淨利落的技術動作來看，他很有希望登上領獎台。

23號中國香港車手李曉嵐也是本場的熱門之一，但似乎比較心急啊，兩次機會都損失了時間；隨後出場的27號中國香港車手麥志廷飄移也出現了小小的失誤；55號印尼車手阿曼迪奧動作非常流暢，通過每一個公仔的時候動作幾乎完全一樣，顯然他能非常穩定的發揮出技術，展現出高超的技術，不過他顯然把比賽當作是表演了，忘了需要爭取時間。所以雖然漂亮的動作得到了觀眾的掌聲和歡呼，但從速度上來看，他並不佔優勢。

泛珠飄移賽名將，68號中國香港車手鄧智侖駕駛著經典的Toyota Altezza衝過起跑線，繞公仔的時候為了節約時間，入位的走線很開，之後再接近公仔，在第二圈的比賽表現中規中矩。緊隨其後的86號中國選手薛焜似乎感受到了前面車手優秀成績的壓力，在比賽中賽車滑動過多，最後在停車入庫的時候碰到了障礙物，被罰時兩秒。

最後出場的773號美女車手克里斯迪安尼·奈奈美顯然是今天最受觀眾歡迎的選手，從出場開始就從看台上傳來不停的歡呼聲。整個飄移的動作乾淨流暢，雖然看得出來速度不是最快，但是走線相當規範，只是最後入位的時間過長，但是瑕不掩瑜，女子選手能達到這樣的水平真是難能可貴。

最終22號澳大利亞車手傑克·瓊斯以21.906的得分奪得冠軍，亞軍是印尼車手阿曼迪奧，季軍是中國香港車手鄧智侖。不過單車障礙賽相對於雙車追逐來說，不論是壓力還是精彩程度都還是略遜一籌，明天的追逐賽他們是否依舊能發揮優秀呢？讓我們拭目以待。

（完）