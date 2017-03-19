18日下午1點54分，泛珠賽道英雄-壹的賽車駛上賽道，開始了這個組別第一場、也是最重要的一場長距離超級比賽。今天的陰雨天氣為珠海國際賽車場帶來了涼爽的天氣，早上被雨水潤濕的賽道也已經大部份變乾燥，為今天賽道英雄-壹組別創出佳績提供了理想的天氣環境。

根據上午的排名，分別由陳維安、蔡惠邦以及劉鵬駕駛的三台奧迪 R8 LMS前三位發車，這場比賽採用GT慣用的滾動發車，並由安全車帶出，在一號彎，4號蔡惠邦便超越了99號陳維安，陳維安的起步依然偏慢；第二圈比賽的開始，4號蔡惠邦稍微又拉開了一些差距，和第二名的陳維安有1.9秒的領先，第三名是88號車的劉鵬。

第三圈比賽剛剛開始，99號陳維安在第一個彎道超越了4號蔡惠邦，陳維安有非常強的實力，是目前唯一能進入1：40秒的車手；之後的比賽前兩名車手並沒有拉開差距，競爭非常激烈，他們組成了第一集團，第三名88號劉鵬離他們有3.8秒的距離。

第五圈的比賽領先車手已經開始套圈，車輛和車輛之間的差距還是很大，4號在試圖超越的時候被EVO稍稍阻擋；比賽進行到第六圈，排在前兩位的陳維安和蔡惠邦展開了激烈的爭鬥，位置交替領先，競爭進入了白熱化，是今天開賽以來最為精彩的一場比賽；螳螂捕蟬黃雀在後，排名第三的天石車隊88號劉鵬逐步追近了前兩名；前三名組成的第一集團優勢非常明顯，已經把第四名82號浦沭拉開了30秒差距。

第12圈4號蔡惠邦在嘗試超越99號劉鵬的時候衝出賽道，讓出了第二的位置，天石車隊佔據了前兩名，並且領先4號達到2秒，蔡惠邦非常可惜；比賽來到最後一圈，蔡惠邦雖然一直在努力追趕丟掉的位置，可惜終沒能追近前二，屋漏偏逢連夜雨，他的R8 LMS在比賽即將結束時發生事故衝出賽道，被之前排名第四的82號浦沭超過並衝過終點。幸運的是蔡惠邦之前的領先優勢非常巨大而且賽車在衝出賽道后並未發生故障，最終重回賽道以後依然保持在第四的位置並通過終點線。最終名次排定，天石車隊包攬前三。駕駛奧迪R8 LMS的99號陳維安pole to win獲得第一；88號駕駛LMS GT3的劉鵬排名第二；駕駛保時捷997的浦沭獲得第三名。

第一名陳維安表示賽事過程中與4號賽車膠著纏鬥，車輛其實還有更多可調校空間，希望在明天的比賽中再接再厲。作為天石車隊的老闆，劉鵬對天石車隊包攬前三表示非常滿意，各位車手的發揮都非常出色，明天的比賽奪冠機會很大。第三名蒲沐則表示與第一集團三台R8 LMS賽車差距不小，因為車輛的實力相差還是比較明顯的，能拿到第三名錶示非常高興。

（完）