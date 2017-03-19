意甲國米首發：連續3輪同一首發 二弟PK貝洛蒂北京新浪網 (2017-03-19 00:19)
國米首發
日期:3月19日1時（義大利當地時間18日18時），意甲第29輪先賽1場，國際米蘭客場對陣都靈。皮奧利連續3輪使用同一首發。雙方首發陣容如下：
都靈（4-3-3）：21-哈特/7-扎帕科斯塔，24-莫雷蒂，13-羅塞蒂尼，3-莫利納羅/8-巴塞利，25-盧利奇，6-阿誇/伊圖爾韋)/19-伊圖爾韋，9-貝洛蒂，10-利亞伊奇
國際米蘭（4-2-3-1）：1-漢達諾維奇/33-丹布羅西奧，17-梅德爾，25-米蘭達，15-安薩爾迪/5-加利亞爾迪尼，7-孔多比亞/87-坎德雷瓦，19-巴內加，44-佩里希奇/9-伊卡爾迪
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Victorinox 瑞士維氏錶 陶瓷框計時腕錶-黑/40mm
- 【技嘉B250平台】i3雙核{神盾炎刃}GT730獨顯電玩機
- FENDI Classico 古典優雅時尚腕錶-黑/20x30mm
- brosway Tres Jolie 施華洛世奇水鑽不鏽鋼項鍊 紫/藍黑珠
- 【GUCCI】竹棻女性淡香精禮盒(網路熱賣中)
- Hagiwara萩原旋轉收納鏡櫃
- Coach Boyfriend 彩色水晶石英腕錶-銀x桃紅/38mm
- 【MIZUNO】美津濃 SAYONARA 4 女款慢跑鞋 路跑鞋 運動鞋 多
- 美國minna-OLA奧拉 全球首創氣壓式操控可記憶振動模式G點防
- 【法國時尚Lipault】簡約時尚漆皮後背包S(寶石紅)
打工男子中大樂透1000萬：先換個大房子改善生活【北京新浪網】
WBC【NOWnews今日新聞】
喪心病狂!科爾稱再打馬刺將輪休全隊:13人全休【北京新浪網】
林書豪第3節重現林來瘋 美記者盛讚【中央社】
巴黎銀行賽費德勒收退賽大禮 索克首勝TOP5進四強【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》