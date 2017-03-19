3月18日，2017泛珠三角超級賽車節在珠海國際賽車場正式拉開序幕。在上午舉行的賽道英雄·壹排位賽中，陝西天石車隊的陳維安和劉鵬就成功拿下全場第一和第三，並且順利將優勢延續到了下午的第一回合決賽中，經過一系列激烈的對抗，陳維安和劉鵬最終取得了第一回合的全場第一和第二，兩位車手同時也分別取得了E組和D組的冠軍。

賽場激鬥 包攬前二

由於一場突如其來的降雨，賽道英雄·壹的排位賽在濕滑的賽道上準時舉行，這也對雨天作戰經驗並不豐富的天石車隊車手們造成了一些麻煩。經過短暫的適應過後，劉鵬和陳維安逐漸掌握了濕地駕駛的節奏，兩人的圈速也都開始穩步提升。最後，劉鵬的最快圈速被定格在1：50.599，取得全場第三，陳維安則以1：47.400的絕對優勢拿下桿位。

天公作美，在下午進行賽道英雄·壹第一回合決賽的時候，雨勢已停，賽道也重回練習時的乾燥。本次賽道英雄·壹採用了國際主流的滾動發車。比賽一開始，位於桿位的陳維安就被後方對手超越，名次掉到第二，不過在接下來的兩圈，陳維安開始逐漸逼近前車，並於第三圈成功實現超越，重回第一。在之後的十圈裡，陳維安和駕駛同款奧迪R8的對手展開了激烈的交鋒，兩人互有先後。與前兩名的激烈對抗不同，排在第三位的劉鵬選擇了更穩妥的跑法，一直在提升著自己的圈速，並且在賽程過半之後，開始尋找向前突破的契機。終於，在比賽進行到12圈的時候，排在第二位的奧迪R8賽車在拼搶中出現失誤，劉鵬成功將其超越上升到第二位。最後，天石車隊的兩位車手成功將第一和第二帶到了比賽結束。

雙雙配合 戰術護航

「今天的決賽很激烈，因為早上排位下雨的緣故，我的賽車在一些設定上存在問題，能夠拿下冠軍是非常幸運的事。」在賽后採訪中，陳維安對今天的比賽表示非常興奮：「對手的實力很強，我們的賽車性能也非常接近，所以幾乎在整場比賽中，我們都處於爭鬥的狀態。如果不是因為他出現了失誤，我們可能會爭鬥到最後一個彎角。」

對於為何在比賽後半程才開始向前發起進攻，拿下D組冠軍的劉鵬回答到：「這是我們的戰術，因為前期拼得太狠會導致剎車和輪胎消耗過大，所以我選擇跟在後面尋找突破機會。這場比賽鬥得比較辛苦，但是相當過癮。」談到明天的第二回合決賽，劉鵬依舊對車隊充滿信心：「我相信我們會把今天的優勢延續到明天衝線的最後一刻，目標冠軍。」

3月19日，泛珠春季賽將迎來最後一天的角逐，更多精彩，敬請期待。

（完）