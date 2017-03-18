新浪科技訊 3月18日晚間消息，「中國發展高層論壇2017」在北京釣魚台國賓館舉行，主題為「中國與世界：經濟轉型和結構改革」。攜程CEO孫潔分享了攜程在發展過程中遇到的挑戰和機遇，轉型和沉澱。

「二次創業」

創立於1999年的攜程已有17年的歷史，與中國互聯網的發展相互交織。從最初的呼叫中心做起，到後來的移動互聯網時代，攜程經歷了轉型的陣痛和挑戰。

從傳統線上服務到移動端，攜程是抓住移動互聯網時代的機遇的呢？

這要追溯到2010年10月，攜程正式對外發佈無線戰略，大規模進入移動互聯網領域。在攜程內部，移動端的發展亦被因此稱為「二次創業」。

「在傳統的交互頁面，用戶開幾個窗口很容易，在移動設備上要打開幾個App是很難的。於是攜程毅然最初決定，關掉機票和酒店兩個互相獨立的APP，將產品和服務集中整合為一個。」孫潔說，此外攜程調集了當時公司的精兵強將做移動端的更新優化

為了抓住移動互聯網的機會，攜程進行了大刀闊斧的改革，二度創業，逐漸由OTA（在線旅遊代理）轉型成MTA（移動旅遊代理）模式，打造手機、互聯網和呼叫中心的「一網三客戶端」一站式服務模式。

由此，攜程把握住了移動互聯的機遇，從攜程公佈的數據來看，2015年攜程移動端訂單已經佔到72%，個別時段移動端佔比甚至達到90%；攜程App下載量超過23億。

「小老虎」計劃

孫潔認為，企業一定要有創新機制。「過去攜程的決策是自上而下的，沒有CEO拍板任何決定都無法推進，後來攜程啟動了一個內部創新機制——小老虎（BABY TIGER）計劃，每一個部門都有自己的CEO、CTO、CFO，團隊招人和鋪多少資源等等都完全可以自行決定，這些團隊里蘊藏的能量就全部釋放出來了。」

「我們要讓員工貼著地面打，讓他第一時間反應客戶的需求。」孫潔表示。

「出海」掘金

攜程正不斷加快國際化步伐，2016年攜程投資了印度在線旅遊巨頭MakeMyTrip，歐洲最大的機票搜索平台天巡（Skyscanner），后又與縱橫集團、海鷗、途風等美國三大旅行社企業達成戰略投資與合作，全面布局北美市場。

隨著攜程國際化戰略的提出和布局加深， 攜程對於人才的培育也不斷蓄力。

孫潔說，目前攜程有3萬名員工，平均年齡25歲。每一個員工都要在「攜程大學」學習40小時，優秀的員工會參加攜程MBA項目，以及「雄鷹計劃」，為未來在攜程「挑大樑」儲備人才，隨著攜程國際化步伐加快，攜程還會在國外招生。

「只要我們繼續保持強大的執行力、堅持創新並提高我們的國際化水平，我們將在未來很多年內都繼續保持高速增長。」孫潔說。（徐利）