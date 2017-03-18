楊潔篪會見提勒森中央社 (2017-03-18 23:10)
中國大陸國務委員楊潔篪（右1）18日在北京會見美國國務卿提勒森（左1）。（中新社提供）中央社 106年3月18日
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上一則：楊潔篪：中美要妥善處理敏感問題
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