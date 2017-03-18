楊潔篪：中美要妥善處理敏感問題中央社 (2017-03-18 22:48)
（中央社台北18日電）中國大陸國務委員楊潔篪今天在北京會見美國國務卿提勒森時表示，中美要妥善處理敏感問題，尊重彼此核心利益和重大關切。要繼續加強重大國際地區問題上的溝通協調。
提勒森（Rex Tillerson）上任以來首度訪問中國大陸，這也是他首次亞洲行的最後一站。
根據大陸外交部官網發布的新聞稿，楊潔篪在北京釣魚台國賓館會見提勒森。
大陸外交部新聞稿未提雙方是否討論外界關心的北韓議題，僅說雙方還就「共同關心的國際和地區問題交換了看法」。
對於中美關係，楊潔篪表示，保持中美關係長期健康穩定發展和兩國建設性合作，符合雙方和國際社會共同利益。
楊潔篪說，雙方要按照中國大陸國家主席習近平與美國總統川普通話精神，精心準備下階段兩國元首及各級別交往，確保重要高層交往順利、成功、富有成果。雙方要加強重要領域溝通對話，拓展外交、經貿、兩軍、執法、網路、人文、地方等方面交流合作。
楊潔篪表示，要妥善處理敏感問題，尊重彼此核心利益和重大關切。要繼續加強重大國際地區問題上的溝通協調，為維護地區和世界的和平、穩定與繁榮作出更多貢獻。
據大陸外交部新聞稿，提勒森表示，美中雙方能努力妥善處理分歧，確保了兩國不衝突不對抗，推進了互利合作。中國大陸取得了巨大發展是世界的積極因素。
提勒森說，美方願同中方一道努力，積極準備好下階段兩國元首的交往，加強高層對話溝通，推進富有成效的合作，這符合兩國和國際社會的利益。1060318
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