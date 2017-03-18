3月18日晚，央視一套《朗讀者》節目繼續播出，中國圍棋第一人柯潔以「第一次」為主題展開朗讀，在他的世界里，沒有第二名這個說法，如果不是第一名，那就是失敗。談到與AlphaGo之戰，柯潔表示如果輸會被嘲笑，但如果怕會輸一輩子。

本期《朗讀者》的主題是第一次，著名演員王學圻首先登場，與董卿分享了自己20年前導演時的心路歷程。隨後王學圻選擇閱讀《平凡的世界》節選，博得滿堂彩。

不滿20歲的柯潔隨後登場，在本期嘉賓中柯潔是年齡最小的一位。柯潔告訴董卿，當初說：「當初說AlphaGo贏得了李世石卻贏不了我，我之前確實說過這句話。當時我是真的有信心認為自己可以擊敗它。」

董卿：「可是後來AlphaGo化名MASTER打敗了聶衛平、古力包括你」。柯潔：「確實是這樣，因為之後它的成長是飛速的。很多人可能還不知道它的原理，它是能夠深度自我學習，AlphaGo多的時候一天可以下上億盤，而人的一生也就下2、3萬盤棋」。

董卿：「輸給AlphaGo和輸給人類有什麼不同的感受嗎」？柯潔回答道：「最開始很震驚，因為之前覺得人工智慧10年內是不可能打敗人類，我們跟它（AlphaGo）對局感覺它真的不是人類，是一個冷冰冰很可怕的東西」。

董卿問道：「未來它（人工智慧）有沒有可能取代職業棋手呢？柯潔：我覺得是不可能的，人類棋手對局室會出現好笑的失誤，有殘缺才會有美，有失誤才會有戰鬥。」

董卿：「我同意，你通過自己的步步為營、咬牙堅持最後反敗為勝，這種心理感受和精神力量是機器無法感知的。但是很多人類精神的可是它無法」柯潔：「在圍棋上我是追求盡善盡美的人，圍棋上希望自己可以超越一切，經常有時候會累到，啃著蘋果拿著棋書累到睡著，然後蘋果掉到地上。我認為亞軍什麼都不是。」

董卿問：「怎麼看待自己有朝一日和AlphaGo的正面交鋒？」柯潔回答道：「非常榮幸能代表人類去與AlphaGo對決。非常渴望零封AlphaGo，如果這場輸了會被人嘲笑，但我不會怕，怕就輸了一輩子。」董卿寄語：「不害怕，後邊有三個字不後悔，努力去做吧」

在隨後的個人朗讀環節，柯潔選擇了《哈利波特與死亡聖器》一段節選，柯潔表示將這段朗讀獻給來自未來的對手。隨後董卿打趣說：選擇這一段很有寓意啊，但我覺得你在說伏地魔死了，這幾個字的時候不夠飽滿，柯潔笑著調整了一下狀態，用堅定的語氣重新說了一遍：「伏地魔死了」。認真的表情把觀眾們也逗樂了。

2017年以來，柯潔在電視節目中頻繁亮相，無疑給他原本緊密的賽程增加了負擔，也分散了他的精力。然而更加豐富的閱歷也幫助了柯潔更快地成熟，了解肩上的責任。在賽場上他卻絲毫沒有半點懈怠，用成績不斷證明著自己的實力。AlphaGo你在聽嗎？現在的柯潔，或許真的準備好了。

（文玄）