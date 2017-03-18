（中央社台北18日電）中國大陸外交部部長王毅與美國國務卿提勒森今天在北京會談。根據大陸外交部發布的新聞稿，提勒森提及「堅持一個中國的政策」。



對於外界關心的北韓議題，大陸外交部新聞稿中僅提到，「雙方還就當前朝鮮半島局勢及其他共同關心的問題交換了意見。王毅重申中方反對美方在韓國部署薩德反導系統（終端高空防衛系統；THAAD）」。



提勒森（Rex Tillerson）亞洲行於18日抵達北京。



根據大陸外交部官網發布的新聞稿，王毅在會談中表示，美國總統川普就任以來，在雙方共同努力下，中美關係正朝著積極的方向平穩過渡和發展。



他說，中方願同美方共同努力，認真落實中國大陸國家主席習近平與川普達成的重要共識，加強溝通，拓展合作，增進信任，妥處分歧，推動新時期的中美關係沿著正確軌道取得健康穩定發展，更好造福兩國人民和世界人民。



王毅表示，中美雙方要密切溝通協調，確保下階段兩國元首及各級別交往順利成功、富有成果。雙方要聚焦合作，加強高層及各級別溝通對話，拓展外交、經貿、兩軍、執法、人文、地方等各領域交流合作。



王毅說，中美雙方要深化在重大國際和地區問題上的協調，密切在多邊框架下的溝通與合作。



王毅闡述了大陸在台灣和南海等議題上的原則立場，「強調雙方要尊重彼此的核心利益和重大關切，妥善處理敏感問題，防止中美關係大局受到不必要影響」。



據大陸外交部新聞稿，提勒森表示，面對國際形勢不斷變化，美中有必要更加緊密協調合作。



提勒森說，美方願同中方按照川習達成的共識，「堅持一個中國的政策」，本著不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神，努力探索拓展更多領域合作，從長遠角度拓展更加富有成果的美中關係。



提勒森表示，美方願密切同中方高層及各領域的交往，提升在外交安全、宏觀經濟政策協調、執法、網路、社會人文等領域的對話合作。美方願與中方積極做好兩國高層交往的準備工作。1060318