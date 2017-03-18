PlayStation中國二周年紀念限量珍藏套裝今正式上市北京新浪網 (2017-03-18 21:36)
為慶祝PlayStation？在中國上市二周年，「PlayStation？中國二周年紀念限量珍藏套裝」已於今日正式上市，售價2699元人民幣。
「PlayStation？中國二周年紀念限量珍藏套裝」包含：新PS4TM主機（極致黑）一台、「二周年紀念版」PS4TM頂蓋一個、二周年紀念禮盒一個， 「DUALSHOCK？4 無線控制器（金色）」一支、DUALSHOCK？4 無線控制器（黑色）」一支。其中紀念禮盒內含二周年紀念版金卡（激光刻印12個月PS Plus會員兌換碼）一張，二周年紀念版水杯一個，二周年紀念版筆記本一本，PS Plus會員紀念版LED燈一枚。
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