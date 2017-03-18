目前，First 4 Figures給我們帶來了他們的最新產品，來自《黑暗之魂（Dark Souls）》的太陽戰士索拉爾手辦，同時他們還發了一段視頻介紹了這款手辦的不同型號。一起去看看吧。

《黑暗之魂》太陽戰士索拉爾手辦：

【遊俠網】《黑暗之魂》太陽戰士手辦展示

這款索拉爾手辦分三個版本，首先是標準版，索拉爾站在基座上，踮起腳尖呈經典的讚美太陽姿勢，標準版售價294.99美元。

至於尺寸方面，他們將此前發佈的《黑魂》A大手辦放在一起對比，這款索拉爾氣勢上毫不輸給A大，標準版高度約為64厘米，基座直徑20厘米，張開的雙手距離26公分，凈重量2.54公斤，可以說無論從尺寸還是分量上都非常實在。

在標準版的基礎上，還有售價為344.99美元的獨佔版，該版本將包含索拉爾的一套可換劍盾，以及一個可更換的太陽徽章發光底座。

兩個版本的基本大小相差不多，可以看到獨佔版索拉爾所持的盾牌，上面繪製的花紋也是太陽徽章。

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在《黑暗之魂》的整個黑色氛圍里，太陽戰士索拉爾如同太陽一樣，熱情堅定，照亮玩家前路，所以First 4 Figures還推出了一款更亮眼的「讚美太陽」版索拉爾手辦

雖然外表看起來普通，使用的橙色半透明材質，但是細節之處和前兩個版本一樣精美，最大的亮點還是在關燈之後。

可以看到內置的LED光源從基座觸發，一直充滿索拉爾全身，即使手指都根根分明，身上的護甲和衣物也在燈光下熠熠生輝。另外該版本屬於未完工版，將有和標準版不太相同的塗裝。

「讚美太陽」版索拉售價369.99美元，最後還有一個超級大包版，將包含一尊「讚美太陽」版手辦和一尊獨佔版手辦，售價639.99美元。各個版本都將於3月21日晚11點於官網開啟預售。喜歡的朋友不要錯過咯。

高清視頻畫面：

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