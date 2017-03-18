《幻》是一款國產廢土風格的沙盒生存遊戲，遊戲原預計本月發售，後來跳票到四月，今天製作組在官博上發佈了一段遊戲實機試玩，讓我們來一睹遊戲真容吧。

《幻》實機演示：

《幻》STEAM首發版實際遊戲畫面+玩法

演示從遊戲的開始部分，展示了一片荒涼的沙漠世界，你扮演的機器人具有掃描功能，這個廢土世界充滿了大量可以撿的「垃圾」，你首先要撿垃圾收集材料，再收集創造藍圖，就可以建造出想要的東西了，遊戲還有自定義裝備系統，拍照系統，甚至可以寫小說的日誌功能，除了建造，我們在演示中還看到簡短的戰鬥場面，可以說這是一款需要腦洞才能玩下去的遊戲。

《幻》將於4月19日登陸Steam平台。

視頻畫面：